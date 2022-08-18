Врач предупредила, что смог над Москвой может привести к болезням лёгких

Говоря о возрасте тех на кого сильнее всего влияет эта неблагоприятная экологическая ситуация Романенко пояснила, что в той или иной степени проявления недомоганий могут возникнуть у каждого. Например, дети, которые могут не предъявлять каких-то конкретных жалоб, могут стать беспокойными, у них может пропасть аппетит и нарушиться сон. А люди пожилого возраста, накопившие за годы багаж заболеваний, могут ощутить обострение своих хронических недугов.

В такой ситуации медик дала и несколько советов о том, как защитить себя и своих близких от неблагоприятной окружающей атмосферы

«Идеально было бы уехать туда, где воздух чист. Если такой возможности нет, то естественно, нужно минимизировать пребывание на открытом воздухе, помещения не проветривать, использовать всевозможные очищающие воздух устройства: кондиционеры, увлажнители, ионизаторы и так далее. Это всё то, что поможет нам каким-то образом улучшить тот воздух, которым мы дышим в помещениях. Ну, а если нам придётся выходить на улицу, то здесь необходимо использовать защитные средства. Лучше, если это будут специальные респираторы. Но если такой возможности нет, то можно использовать и медицинские маски. Они в какой-то степени предохраняют и предупреждают поступление в наши дыхательные пути крупных частичек копоти, но от мелких частичек они не защитят. Существуют такие рекомендации о том, что эти маски нужно увлажнять, смачивать водой. Но нужно понимать, что если маска будет мокрой, то дышать в ней будет намного тяжелей», посоветовала терапевт.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о том, что дымка, смог и низкое качество воздуха ожидают жителей столичного региона ещё, как минимум, несколько дней. И связано это не только с природными пожарами в соседних с Москвой областях.

