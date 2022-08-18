Врач предупредила, что смог над Москвой может привести к болезням лёгких
Вредные вещества в дымке над столицей способны вызвать болезни лёгких и дыхательных путей, рассказала НСН главврач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.
Дымка и смог, накрывшие столичный регион в последние дни, несут в себе не только дискомфорт, но и могут стать причиной серьёзных заболеваний. Как рассказала в беседе с «Радиоточкой НСН», главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко, сейчас воздух в мегаполисе насыщен большим количеством вредных веществ.
«Во-первых, дым, который окутал город, содержит в себе механические частички золы, копоти и других продуктов сгорания леса. Во-вторых, в составе этого дыма содержатся тысячи соединений, в том числе, множество летучих органических соединений, оксид углерода, диоксид углерода, углеводороды, оксиды азота и так далее. Что может быть от вдыхания такого дыма? Первое, о чем мы можем говорить, это першение в горле, заложенность носа, слезливость и дискомфорт глаз. Это реакция нашего организма и наших слизистых на эти твёрдые частички копоти и сажи. Гораздо большую опасность представляют частички меньшего размера, которые могут проникать в нижние дыхательные пути и нарушать работу эпителия, который выстилает бронхи и, соответственно, приводить к поражению не просто лёгких, а поражению альвеол и способствовать развитию такого заболевания как альвеолит», - предупредила Романенко.
Медик также напомнила о том, что вредные вещества и продукты горения в столичном смоге становятся причиной проявления аллергических реакций. Но самую большую опасность, по словам терапевта, эта ситуация представляет для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы.
«Наиболее уязвимы те люди, у которых есть хронические заболевания лёгких и бронхов. Такие как хронический бронхит, бронхиальная астма и так далее. В группе риска оказываются те, у кого есть аллергия, но иногда она начинает впервые проявляться именно вот в таких экологически неприятных условиях. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, также в группе риска в следствии того, что развивается гипоксия из-за сниженного содержания кислорода в воздухе. Они могут страдать от перепадов давления и им может потребоваться дополнительное введение каких-то их базовых препаратов, так как они могут испытывать не только общий дискомфорт, но и боли в сердце, повышение давления, сердцебиение, одышку», - отметила собеседница «Радиоточки».
Говоря о возрасте тех на кого сильнее всего влияет эта неблагоприятная экологическая ситуация Романенко пояснила, что в той или иной степени проявления недомоганий могут возникнуть у каждого. Например, дети, которые могут не предъявлять каких-то конкретных жалоб, могут стать беспокойными, у них может пропасть аппетит и нарушиться сон. А люди пожилого возраста, накопившие за годы багаж заболеваний, могут ощутить обострение своих хронических недугов.
В такой ситуации медик дала и несколько советов о том, как защитить себя и своих близких от неблагоприятной окружающей атмосферы
«Идеально было бы уехать туда, где воздух чист. Если такой возможности нет, то естественно, нужно минимизировать пребывание на открытом воздухе, помещения не проветривать, использовать всевозможные очищающие воздух устройства: кондиционеры, увлажнители, ионизаторы и так далее. Это всё то, что поможет нам каким-то образом улучшить тот воздух, которым мы дышим в помещениях. Ну, а если нам придётся выходить на улицу, то здесь необходимо использовать защитные средства. Лучше, если это будут специальные респираторы. Но если такой возможности нет, то можно использовать и медицинские маски. Они в какой-то степени предохраняют и предупреждают поступление в наши дыхательные пути крупных частичек копоти, но от мелких частичек они не защитят. Существуют такие рекомендации о том, что эти маски нужно увлажнять, смачивать водой. Но нужно понимать, что если маска будет мокрой, то дышать в ней будет намного тяжелей», посоветовала терапевт.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о том, что дымка, смог и низкое качество воздуха ожидают жителей столичного региона ещё, как минимум, несколько дней. И связано это не только с природными пожарами в соседних с Москвой областях.
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