Дымка, смог: Синоптик предупредил о пожарной опасности в Московской области из-за жары

Дымка, смог и низкое качество воздуха ожидают жителей столичного региона в ближайшие дни. Как рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, это связано не только с природными пожарами в Рязанской области.

Ранее в Рослесхозе объяснили «легкое задымление» и запах гари в районах на юге, юго-востоке, юго-западе и западе столицы тем, что в Москву пришёл смог от лесного пожара в Рязанской области.

«Помимо смога, задымление и низкое, по данным мониторинга, качество воздуха вызвано не только пожарами, но и обширным антициклоном, который уже длительное время господствует над центральной частью европейской России. Дело в том, что для антициклональной погоды характерны слабые ветра и, так называемые, нисходящие воздушные потоки. То есть всё, что выбрасывается в атмосферу, остаётся там, где оно выброшено. Ветер не рассеивает эти вредные продукты, а антициклональные нисходящие потоки как бы прижимают это всё к земле и не дают рассеиваться. При этом пожарная опасность в Московской области сохранится как минимум до конца августа. Потому, как в последнем летнем месяце каких-то существенных осадков в прогнозах погоды пока не видно», - сообщил Леус.

Метеоролог также отметил, что дым от природных пожаров под Рязанью будет тянуть к столичному региону ещё несколько дней.