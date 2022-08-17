Дымка, смог: Синоптик предупредил о пожарной опасности в Московской области из-за жары
Никаких существенных осадков до конца августа пока не прогнозируется, рассказал НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Дымка, смог и низкое качество воздуха ожидают жителей столичного региона в ближайшие дни. Как рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, это связано не только с природными пожарами в Рязанской области.
Ранее в Рослесхозе объяснили «легкое задымление» и запах гари в районах на юге, юго-востоке, юго-западе и западе столицы тем, что в Москву пришёл смог от лесного пожара в Рязанской области.
«Помимо смога, задымление и низкое, по данным мониторинга, качество воздуха вызвано не только пожарами, но и обширным антициклоном, который уже длительное время господствует над центральной частью европейской России. Дело в том, что для антициклональной погоды характерны слабые ветра и, так называемые, нисходящие воздушные потоки. То есть всё, что выбрасывается в атмосферу, остаётся там, где оно выброшено. Ветер не рассеивает эти вредные продукты, а антициклональные нисходящие потоки как бы прижимают это всё к земле и не дают рассеиваться. При этом пожарная опасность в Московской области сохранится как минимум до конца августа. Потому, как в последнем летнем месяце каких-то существенных осадков в прогнозах погоды пока не видно», - сообщил Леус.
Метеоролог также отметил, что дым от природных пожаров под Рязанью будет тянуть к столичному региону ещё несколько дней.
«Видимо, принесен смог юго-восточными и восточными ветрами, и такое направление ветра в столичном регионе сохранится, по крайней мере, ближайшие 4 -5 дней. Так что с точки зрения погодных условий, какого-то положительного влияния на состояние воздуха в столице ожидать не стоит», - дал не утешительный прогноз синоптик.
Говоря о высокой для второй половины августа температуре, ведущий специалист центра погоды «Фобос» дал жителям столицы полезный совет.
«Погода будет с температурой, которая превышает норму. И если сегодня-завтра это около 28 - 30 градусов, то последующие три дня будут чуть менее жаркими. Но говорить о каком-то похолодании при температуре 25 - 27 градусов – это неправильно. И до конца этого месяца каких-то существенных осадков мы не видим. Есть небольшая вероятность что в выходные в отдельных районах города и области пройдут кратковременные дожди, а с ними связано небольшое снижение температуры. Но какого-то существенного влияния на погоду это не окажет. Тем, кто не любит жару, я бы посоветовал запастись терпением», - сказал Леус.
Ранее в Гидрометцентре России спрогнозировали высокую температуру и безоблачную погоду в Южном федеральном округе страны и напомнили о том, что долгое нахождение на ярком солнце опасно солнечными ожогами.
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