В Рязанской области эвакуируют еще один поселок из-за природных пожаров
В Рязанской области объявили о решении эвакуировать людей из населенного пункта Голованово на фоне высокой пожарной опасности, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление врио губернатора Павла Малкова.
По его словам, существует высокая опасность для населенного пункта Ольгино, откуда ранее эвакуировали людей. Отмечается, что для остальных населенных пунктов опасности в настоящее время нет.
Ранее в поселке Деулино под Рязанью отменили эвакуацию из-за тушения огня спасателями. Пройденная пожаром площадь составляла около 6,5 тысячи гектаров.
Прирродные пожары уже нанесли региону ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. С 5 июля в области введен особый противопожарный режим.
Ранее семь тяжелых самолетов и 10 вертолетов, а также почти 900 человек специалистов отправились в Рязанскую область для тушения пожаров.
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