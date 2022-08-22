В Рязанской области эвакуируют еще один поселок из-за природных пожаров

По его словам, существует высокая опасность для населенного пункта Ольгино, откуда ранее эвакуировали людей. Отмечается, что для остальных населенных пунктов опасности в настоящее время нет.

Ранее в поселке Деулино под Рязанью отменили эвакуацию из-за тушения огня спасателями. Пройденная пожаром площадь составляла около 6,5 тысячи гектаров.

Прирродные пожары уже нанесли региону ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. С 5 июля в области введен особый противопожарный режим.

Ранее семь тяжелых самолетов и 10 вертолетов, а также почти 900 человек специалистов отправились в Рязанскую область для тушения пожаров.

