В Рязанской области эвакуируют еще один поселок из-за природных пожаров

В Рязанской области объявили о решении эвакуировать людей из населенного пункта Голованово на фоне высокой пожарной опасности, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление врио губернатора Павла Малкова.

Жителей Деулино и Ольгино временно переселят из-за пожаров в Рязанской области

По его словам, существует высокая опасность для населенного пункта Ольгино, откуда ранее эвакуировали людей. Отмечается, что для остальных населенных пунктов опасности в настоящее время нет.

Ранее в поселке Деулино под Рязанью отменили эвакуацию из-за тушения огня спасателями. Пройденная пожаром площадь составляла около 6,5 тысячи гектаров.

Прирродные пожары уже нанесли региону ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. С 5 июля в области введен особый противопожарный режим.

Ранее семь тяжелых самолетов и 10 вертолетов, а также почти 900 человек специалистов отправились в Рязанскую область для тушения пожаров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные Пожары
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