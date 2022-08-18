Роспотребнадзор посоветовал москвичам ограничить прогулки из-за запаха гари

Роспотребнадзор из-за появления запаха гари рекомендовал временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, использовать на улице маски и регулярно проводить влажную уборку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что также рекомендуется ограничить физические нагрузки, в том числе работы на отрытом воздухе. При этом в помещениях необходимо проводить регулярную влажную уборку. Также ведомство рекомендовало гражданам обильное питье: щелочную минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники и зеленый чай.

Ранее в Рослесхозе объяснили, что смог в Москве связан с лесными пожарами в Рязанской области. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявлял, что для оказания содействия в локализации возгораний из столицы в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолета.

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