Опасная кривая. Вычислен новый пик заболеваемости COVID-19

При этом руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров рассказал РИА Новости, что скоро стоит ждать локального снижения заболеваемости. По его словам, пандемия может пойти на спад примерно к середине июля. Однако затем возможен новый подъем заболеваемости.

Распространение вируса в столице непременно приведет к ухудшению ситуации в регионах. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Эпидемия началась в Москве, и все волны начинаются в столице. Москва растащит вирус по всей стране. Как только в столице объявили выходные, все, кто только мог, из города разъехались», - сообщил эксперт.

А завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для того, чтобы к осени был эффект от вакцинирования, привиться надо загодя. «Полноценный иммунитет достигается примерно на 42 день с момента первой вакцинации», - сообщил Нетесов.

С ним согласен врач и телеведущий Александр Мясников. Он подтвердил «Радиоточке НСН», что очередная волна коронавируса случится в России осенью, и вакцинация не поможет отсрочить новые пиковые значения.

«Никакая вакцинация осеннюю волну не остановит, тем более, мы не успеваем к осени теми темпами, что есть. Это даже уже официальные лица говорят. Вся проблема в том, что вакцина начинает действовать через полтора месяца. Эту волну мы уже проморгали, в эту волну надо было прививаться зимой. Сейчас мы прививаемся на следующую, осеннюю волну. Поэтому все смерти и все осложнения сегодняшней волны - это потому, что мы не вакцинировались, нас усыпило то, что у нас вроде как было плато и не было подъема, хотя я просто кричал о том, что он будет», - объяснил собеседник НСН.