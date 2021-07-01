Опасная кривая. Вычислен новый пик заболеваемости COVID-19
По расчетам математиков, на пиковый момент число активных пациентов с коронавирусом в Москве составит примерно 225 тысяч человек.
Осенью COVID-19 не даст время для передышки – на это время ученые прогнозируют пик заболеваемости. Математики Санкт-Петербургского политехнического университета построили модель, из которой следует – наибольшее количество заражений в Москве придется на сентябрь, сообщают «Известия».
Названа даже точная дата пика – 19 сентября. Такие выводы сделаны на основе дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Ученые построили девять кривых распространения COVID-19, при этом первая кривая является самой пессимистичной, девятая — наиболее оптимистичной. В Москве возможен вариант сценария, который отвечает средней, пятой кривой. В этом случае число активных пациентов с коронавирусом составит примерно 225 тысяч человек.
При этом руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров рассказал РИА Новости, что скоро стоит ждать локального снижения заболеваемости. По его словам, пандемия может пойти на спад примерно к середине июля. Однако затем возможен новый подъем заболеваемости.
Распространение вируса в столице непременно приведет к ухудшению ситуации в регионах. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Эпидемия началась в Москве, и все волны начинаются в столице. Москва растащит вирус по всей стране. Как только в столице объявили выходные, все, кто только мог, из города разъехались», - сообщил эксперт.
А завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для того, чтобы к осени был эффект от вакцинирования, привиться надо загодя. «Полноценный иммунитет достигается примерно на 42 день с момента первой вакцинации», - сообщил Нетесов.
С ним согласен врач и телеведущий Александр Мясников. Он подтвердил «Радиоточке НСН», что очередная волна коронавируса случится в России осенью, и вакцинация не поможет отсрочить новые пиковые значения.
«Никакая вакцинация осеннюю волну не остановит, тем более, мы не успеваем к осени теми темпами, что есть. Это даже уже официальные лица говорят. Вся проблема в том, что вакцина начинает действовать через полтора месяца. Эту волну мы уже проморгали, в эту волну надо было прививаться зимой. Сейчас мы прививаемся на следующую, осеннюю волну. Поэтому все смерти и все осложнения сегодняшней волны - это потому, что мы не вакцинировались, нас усыпило то, что у нас вроде как было плато и не было подъема, хотя я просто кричал о том, что он будет», - объяснил собеседник НСН.
По его словам, нынешняя июньская волна относительно задержалась и должна была начаться еще в мае. Теперь следующие пиковые значения настигнут россиян в ноябре, ожидает он.
«Мы уверенно двигаемся к 30 тысячам новых случаев заражения, это предсказуемо. Я предсказывал, что третья волна будет в мае, но она чуть сдвинулась на июнь. Следующая, без вариантов, будет осенью – я думаю, ноябрь», - сказал Мясников.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, в каких регионах нужно вводить дополнительные ограничения в связи с COVID-19.
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