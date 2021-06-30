Вакцинация не остановит. Мясников предрёк ноябрьскую волну COVID-19

Врач и телеведущий уверен, что в ноябре россиян ждут новые пиковые значения заболеваемости, даже при условии соблюдения темпов вакцинации. 

Очередная волна коронавируса случится в России осенью, и вакцинация не поможет отсрочить новые пиковые значения, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки достижения популяционного иммунитета «будут сдвигаться». По его мнению, привить от коронавируса 60% взрослого населения России к осени не удастся.

«Никакая вакцинация осеннюю волну не остановит, тем более, мы не успеваем к осени теми темпами, что есть. Это даже уже официальные лица говорят. Вся проблема в том, что вакцина начинает действовать через полтора месяца. Эту волну мы уже проморгали, в эту волну надо было прививаться зимой. Сейчас мы прививаемся на следующую, осеннюю волну. Поэтому все смерти и все осложнения сегодняшней волны - это потому, что мы не вакцинировались, нас усыпило то, что у нас вроде как было плато и не было подъема, хотя я просто кричал о том, что он будет. Сейчас дай Бог нам успеть к последующим волнам, а там будет меняться и вирус, мутировать, и новые прививки подойдут. Нам надо привыкнуть к мысли, что вакцинация от коронавируса – это наш быт», - объяснил Мясников.
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По его словам, нынешняя июньская волна относительно задержалась и должна была начаться еще в мае. Теперь следующие пиковые значения настигнут россиян в ноябре.

«Мы уверенно двигаемся к 30 тысячам новых случаев заражения, это предсказуемо. Я предсказывал, что третья волна будет в мае, но она чуть сдвинулась на июнь. Следующая, без вариантов, будет осенью – я думаю, ноябрь. Это естественное течение коронавируса, он течет волнами, как мы видим, две волны в год. Во всех странах уже три. В каждом регионе пик свой. Кто благополучен сегодня, значит, третья волна точно будет. Москва первая вошла, первая выйдет и, соответственно, первая войдет в четвертую», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил сомнения, что коллективный иммунитет от COVID-19 в России удастся получить раньше ноября.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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