Вакцинация не остановит. Мясников предрёк ноябрьскую волну COVID-19

По его словам, нынешняя июньская волна относительно задержалась и должна была начаться еще в мае. Теперь следующие пиковые значения настигнут россиян в ноябре.

«Мы уверенно двигаемся к 30 тысячам новых случаев заражения, это предсказуемо. Я предсказывал, что третья волна будет в мае, но она чуть сдвинулась на июнь. Следующая, без вариантов, будет осенью – я думаю, ноябрь. Это естественное течение коронавируса, он течет волнами, как мы видим, две волны в год. Во всех странах уже три. В каждом регионе пик свой. Кто благополучен сегодня, значит, третья волна точно будет. Москва первая вошла, первая выйдет и, соответственно, первая войдет в четвертую», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил сомнения, что коллективный иммунитет от COVID-19 в России удастся получить раньше ноября.

