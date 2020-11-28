Онищенко против ученых. Откуда появился COVID-19?
Академик РАН, депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выступил против растиражированных высказываний ученых о возникновении COVID-19 и поголовной вакцинации.
Глобальную пандемию спровоцировал итальянский штамм коронавируса, мутировавший из-за неверной оценки опасности инфекции. Об этом заявил эпидемиолог Александр Кекуле в эфире немецкого телеканала ZDF.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что гипотеза немецкого эпидемиолога Александра Кекуле является бездоказательной фигурой речи. По мнению академика, необходимо получить более репрезентативную подборку, чтобы утверждать о распространении в мире европейский подтипа COVID-19.
«Я не думаю, что европейский подтип начал преобладать на южноамериканском континенте, да и на североамериканском континенте, он бы просто не успел вытеснить (другой подтип)… Я бы так сказал, то, что он говорит, - больше формула речи, нежели научно доказанный факт. В Европе, конечно, циркулирует европейский штамм. Что такое Европа? Это небольшой клочок земли. Поэтому какого-то такого открытия в его высказывании я не вижу», - сказал Геннадий Онищенко.
Также Геннадий Онищенко заявил НСН, что вовсе не нужно вакцинировать всё население страны.
«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», - сказал он.
Геннадий Онищенко также неоднократно призывал власти страны к эффективному контролю за выполнением ограничительных ковид-мер и выступал против любых жестких ограничений - для общества и бизнес-сферы.
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