Онищенко не увидел научных доказательств в новой версии появления коронавируса

По словам Онищенко, в специальной базе данных GenBank уже опубликованы паспорта нескольких десятков тысяч штаммов вирусов, в том числе - более 200 мутаций коронавируса. Ученый отметил, что коронавирус, перейдя в человеческую популяцию, породил различные мутации - китайский, австралийский, североамериканский, европейский коронавирус, о котором упоминает и немецкий эпидемиолог. По мнению академика, необходимо получить более репрезентативную подборку, чтобы утверждать о распространении в мире европейский подтипа COVID-19, уточняют РИА Новости.

«Я не думаю, что европейский подтип начал преобладать на южноамериканском континенте, да и на североамериканском континенте, он бы просто не успел вытеснить (другой подтип)… Я бы так сказал, то, что он говорит, - больше формула речи, нежели научно доказанный факт. В Европе, конечно, циркулирует европейский штамм. Что такое Европа? Это небольшой клочок земли. Поэтому какого-то такого открытия в его высказывании я не вижу», - сказал Геннадий Онищенко.

Ранее немецкий эпидемиолог Александр Кекуле выступил с утверждением о распространении в мире итальянского штамма коронавируса. Он утверждает, что эта разновидность инфекции, возникшая в результате мутации на севере Италии, поражает 99% пациентов.

Ранее Роспотребнадзор заявил о незначительных изменениях генома COVID-19. Выводы сделаны на основе ежемесячных анализов около 150 геномов.

