Онищенко выступил против вакцинации всех россиян от COVID-19

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», - сказал он.



Онищенко отметил, что к прививкам следует относиться очень ответственно.



«Ведь это серьезная иммунобиологическая операция. Кстати, не все смогут сделать прививку, так как при некоторых заболеваниях это противопоказано. Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60% и выше», - добавил парламентарий.



Ранее глава Минздрава в интервью РИА Новости заявил, что для выработки популяционного иммунитета необходимо будет вакцинировать и тех, кто уже переболел вирусом. По его словам, уровень иммунитета к вирусу, в том числе, перед вакцинацией, можно будет определить при помощи порядка 90 разработанных в России тест-систем.

