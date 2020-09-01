Шведы были правы! Онищенко обвинил Минздрав в «избыточном» карантине
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН раскритиковал действия Минздрава и Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом и признал правоту Швеции вслед за ВОЗ.
Швеция поступила верно, отказавшись от введения жёсткого карантина для борьбы с коронавирусом, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро. По его словам, карантин – слишком «грубый инструмент», который бьёт по доходам населения. Набарро подчеркнул, что борьбе с коронавирусом необходимо взаимное доверие между государством и гражданами.
Власти Швеции в период пандемии коронавируса призвали граждан соблюдать социальную дистанцию и по возможности перейти на дистанционный формат работы. При этом рестораны, школы и детские сады продолжали работать. В результате, по данным Bloomberg, экономика Швеции пострадала от пандемии меньше, чем другие европейские страны.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал мнение эксперта ВОЗ.
«Я абсолютно согласен с ним, абсолютно согласен. Избыточность мер очевидна. Это было ничто иное, как гибридная война, когда на фоне достаточно серьезной эпидемиологической ситуации шла массированная, спланированная, многокомпонентная информационная террористическая атака. Избыточность мер привела к тому, что сейчас практически во всех странах растет смертность. Но не от коронавируса, а от не проведенных вовремя лечебных мероприятий, несделанных операций, потому что вся плановая медицина была отменена», - пояснил Онищенко.
Он также раскритиковал действия Минздрава и Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом.
«Поэтому и в нашей стране те органы, которые за это несут ответственность – Минздрав и Роспотребнадзор, - должны были не слепо действовать по лекалам, которые ВОЗ навязывала всем, а опираться на огромный опыт нашей школы эпидемиологии. Мы должны были более критично относиться ко всем тем рекомендациям о тотальном закрытии, запрете. Сегодня нам аукается изоляция, которая была. Регистрируется достаточно высокое количество психозов: вместо того чтобы рассказывать, как это все профилактировать, идут устрашающие репортажи. Скандинавы были правы. Швеция как говорила: научно доказана необходимость использования средств индивидуальной защиты, гигиены рук, социального дистанцирования. И заявляла, что верит в высокую культуру своего населения», - сказал собеседник НСН.
Ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что если бы раньше власти королевства знали о болезни столько же, сколько сейчас, то ввели бы те же ограничения, что и другие страны.
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