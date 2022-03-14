«Постковид не ушел»: Онищенко дал совет Минздраву после отмены масочного режима

Отменить масочный режим в Москве было правильным решением, однако у многих людей сейчас ослаблен иммунитет, заявил НСН врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. 

Минздраву необходимо выпустить методические материалы о реабилитации после перенесенного коронавируса, особенно в условиях отмены масочного режима люди должны следить за своим здоровьем, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Мэр Москвы Сергей Собянин 14 марта заявил, что в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации с 15 марта в столице отменяется масочный режим.

«Правильно, что отменили масочный режим. Число переболевших и число привитых суммарно создает достаточно надежный уровень популяционного иммунитета, о чем свидетельствует число заболевших. Людей, у которых коронавирус протекал бессимптомно, было много. Это все приводило к ослаблению популяционного иммунитета. Людям нужны рекомендации по так называемой реабилитации. Я бы рекомендовал Минздраву выпустить такие разъяснительные материалы о том, на какие симптомы нужно обращать внимание. Самое главное, чтобы люди внимательно следили за своим здоровьем, а при необходимости обращались куда положено», - сказал Онищенко.

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По его словам, россияне должны сделать выводы об ошибках, которые они допустили при борьбе с предыдущими волнами коронавируса.

«Необходимо возвращаться к нормальному функционированию экономики, потому что увеселительную часть нашей жизни уже давно вернули на круги своя. Надо спокойно, взвешенно разобраться и сделать выводы об ошибках, которые были допущены. Самый главный вывод, который мы должны сделать, заключается в том, что при наличии средств защиты, в том числе вакцины, люди вели себя крайне безответственно. Люди ломали копья и думали о том, нужно ли прививаться, хорошая ли вакцина, будут ли расти рога. Это все была безобразная и вредоносная кампания», - резюмировал Онищенко.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что россияне могут снять маски уже к лету. По его словам, пандемия может закончиться в самое ближайшее время.

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ФОТО: НСН
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