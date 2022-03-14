«Постковид не ушел»: Онищенко дал совет Минздраву после отмены масочного режима

По его словам, россияне должны сделать выводы об ошибках, которые они допустили при борьбе с предыдущими волнами коронавируса.

«Необходимо возвращаться к нормальному функционированию экономики, потому что увеселительную часть нашей жизни уже давно вернули на круги своя. Надо спокойно, взвешенно разобраться и сделать выводы об ошибках, которые были допущены. Самый главный вывод, который мы должны сделать, заключается в том, что при наличии средств защиты, в том числе вакцины, люди вели себя крайне безответственно. Люди ломали копья и думали о том, нужно ли прививаться, хорошая ли вакцина, будут ли расти рога. Это все была безобразная и вредоносная кампания», - резюмировал Онищенко.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что россияне могут снять маски уже к лету. По его словам, пандемия может закончиться в самое ближайшее время.

