«Постковид не ушел»: Онищенко дал совет Минздраву после отмены масочного режима
Отменить масочный режим в Москве было правильным решением, однако у многих людей сейчас ослаблен иммунитет, заявил НСН врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Минздраву необходимо выпустить методические материалы о реабилитации после перенесенного коронавируса, особенно в условиях отмены масочного режима люди должны следить за своим здоровьем, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Мэр Москвы Сергей Собянин 14 марта заявил, что в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации с 15 марта в столице отменяется масочный режим.
«Правильно, что отменили масочный режим. Число переболевших и число привитых суммарно создает достаточно надежный уровень популяционного иммунитета, о чем свидетельствует число заболевших. Людей, у которых коронавирус протекал бессимптомно, было много. Это все приводило к ослаблению популяционного иммунитета. Людям нужны рекомендации по так называемой реабилитации. Я бы рекомендовал Минздраву выпустить такие разъяснительные материалы о том, на какие симптомы нужно обращать внимание. Самое главное, чтобы люди внимательно следили за своим здоровьем, а при необходимости обращались куда положено», - сказал Онищенко.
По его словам, россияне должны сделать выводы об ошибках, которые они допустили при борьбе с предыдущими волнами коронавируса.
«Необходимо возвращаться к нормальному функционированию экономики, потому что увеселительную часть нашей жизни уже давно вернули на круги своя. Надо спокойно, взвешенно разобраться и сделать выводы об ошибках, которые были допущены. Самый главный вывод, который мы должны сделать, заключается в том, что при наличии средств защиты, в том числе вакцины, люди вели себя крайне безответственно. Люди ломали копья и думали о том, нужно ли прививаться, хорошая ли вакцина, будут ли расти рога. Это все была безобразная и вредоносная кампания», - резюмировал Онищенко.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что россияне могут снять маски уже к лету. По его словам, пандемия может закончиться в самое ближайшее время.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Генсек ООН назвал перспективу ядерного конфликта возможной
- МВФ прогнозирует России глубокую рецессию из-за санкций
- «Стало не смешно»: Янукович высказался о Зеленском
- «Яндекс.Музыка» и VK сообщили о проблемах с западными новинками
- СМИ: ЕС ужесточит антироссийские санкции, но не запретит импорт нефти
- В России захотели установить уголовную ответственность за исполнение санкций Запада
- Воронежский губернатор рассказал об отсутствии сахара в магазинах
- Минобороны РФ: в Запорожье боевики вымогают деньги у мирных жителей
- Мелитополь и Херсон перешли под полный контроль российских военных
- Роскомнадзор заблокировал сайт TJournal
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru