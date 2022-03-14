Москвичам посоветовали продолжать носить маски

Москвичам следует продолжать носить маски. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на профессора вирусологии, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с 15 марта отменяется масочный режим.

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По словам вирусолога, такие ограничения в Москве из обязанности перешли в рекомендацию. В связи с этим он подчеркнул важность противоэпидемических мероприятий.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России идет спад заболеваемости коронавирусом, поэтому не исключено, что пандемия может закончиться в самое ближайшее время, и к лету уже можно будет снять маски.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПандемиявирусологМоскваЗащитная маска
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