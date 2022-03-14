Москвичам посоветовали продолжать носить маски

Москвичам следует продолжать носить маски. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на профессора вирусологии, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с 15 марта отменяется масочный режим.