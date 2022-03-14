В Москве отменили масочный режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации с 15 марта в столице отменяется масочный режим.
В своём блоге градоначальник отметил, что подписанный им указ также отменяет такие антиковидные меры на предприятиях и в организациях, как регулярное измерение температуры тела сотрудников, установку разделительных перегородок на рабочих местах и прочее.
«В нынешних условиях это решение ещё и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьёзное санкционное давление», - заключил Собянин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике отменяются все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, в том числе QR-коды и масочный режим, сообщает RT.
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