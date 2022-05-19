«Бесковидное лето»: Новая волна коронавируса не накроет Россию раньше осени
Россиянам стала неинтересна тема вакцинации, сказал в эфире НСН Сергей Шуляк, при этом Николай Крючков добавил, что население полагается на "волю природы".
Россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку COVID-19, однако до конца лета ничего подобного не будет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России в ближайшее время не ожидается существенного подъема заболеваемости коронавирусом.
«В связи с сезонностью и характером самой инфекции в ближайшие пару месяцев, может быть, до конца лета не стоит ждать больших всплесков заболеваемости. Ближайший наиболее опасный период – это с середины сентября, то есть, начиная с осени. В это время сойдется вместе много проэпидемических факторов. Вероятность новой волны довольно высокая, при этом мы сейчас отдаемся на волю природе. Ход событий очень сильно зависит от эволюции, от того, появится ли новая и более сильная подлиния коронавирусной инфекции, а не от наших действий», - сказал Крючков.
По его словам, небольшой всплеск заболеваемости был в конце апреля – начале мая, но его никто не заметил.
«Во второй половине апреля – начале мая был всплеск, но не очень мощный, однако он оказался "скрытым", потому что охват ПЦР-тестирования очень низкий. С февраля по нынешнее время он снизился раз в девять, соответственно, мы не выявляем заболевших», - указал иммунолог.
Крючков также отметил, что сейчас в России низкие темпы вакцинации, что ведет к снижению коллективного иммунитета.
«Темпы вакцинации низкие, поэтому в последние месяцы у нас идет тенденция к снижению коллективного иммунитета. Даже по официальным данным, меньше 40%. Конечно, это очень мало по сравнению с необходимыми 85%», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк сказал НСН, что тема прививок сейчас неинтересна россиянам, поэтому приостановка выпуска вакцины «КовиВак» оправдана.
«Люди сейчас не идут прививаться, эта тема неинтересна. Конечно же, приостановка производства обоснована. Сейчас и по "Спутнику V" есть достаточно большие запасы, соответственно, производство новых партий в том объеме, в котором это делалось ранее, сейчас нецелесообразно», - отметил Шуляк.
Накануне стало известно, что компания «Нанолек» остановила производство вакцины «КовиВак» из-за отсутствия потребности в ней у Минздрава. Как отмечает РБК, эта компания - индустриальный партнер Центра им. Чумакова, являющегося разработчиком «КовиВака».
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