«Бесковидное лето»: Новая волна коронавируса не накроет Россию раньше осени

Россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку COVID-19, однако до конца лета ничего подобного не будет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России в ближайшее время не ожидается существенного подъема заболеваемости коронавирусом.