Мясников предложил сделать прививку от COVID всеобщей, но не обязательной

Прививка от COVID-19 должна стать не обязательной, но всеобщей, потому что коронавирус не ушел и останется в будущем, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.

«Я бы поддержал инициативу включить вакцину в национальный календарь прививок, ежегодных, как от гриппа, потому что коронавирус никуда не ушел и никуда не уйдет. Это будет ОРЗ, но а-ля грипп. Но и от гриппа люди умирают. Смертность от ковида снижается, но есть пожилые люди, группы риска, которые будут умирать и от гриппа, и от ковида, как дети от, казалось бы, простой ветрянки. Если мы можем сделать прививку безопасной и она позволит не заболеть, не пропустить два-три рабочих дня – это уже хорошо», - считает медик.

Ранее расширить национальный календарь прививок предложил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС. В список, по его мнению, нужно включить и вакцину от COVID-19.