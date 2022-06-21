Мясников предложил сделать прививку от COVID всеобщей, но не обязательной

Врач и телеведущий в эфире НСН заявил, что коронавирус никуда не уйдет, а потому прививаться от него придется ежегодно.

Прививка от COVID-19 должна стать не обязательной, но всеобщей, потому что коронавирус не ушел и останется в будущем, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.

«Я бы поддержал инициативу включить вакцину в национальный календарь прививок, ежегодных, как от гриппа, потому что коронавирус никуда не ушел и никуда не уйдет. Это будет ОРЗ, но а-ля грипп. Но и от гриппа люди умирают. Смертность от ковида снижается, но есть пожилые люди, группы риска, которые будут умирать и от гриппа, и от ковида, как дети от, казалось бы, простой ветрянки. Если мы можем сделать прививку безопасной и она позволит не заболеть, не пропустить два-три рабочих дня – это уже хорошо», - считает медик.

Ранее расширить национальный календарь прививок предложил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС. В список, по его мнению, нужно включить и вакцину от COVID-19.

Онищенко: Вопрос включения вакцины от COVID-19 в нацкалендарь пока открыт

По мнению Мясникова, прививка от коронавируса до сих пор не внесена в нацкалендарь, несмотря на завершение испытаний, из-за негативного отношения общества к любым вакцинам в принципе.

«Не внесли до сих пор – из-за неприятия прививок в обществе как таковых, и от ковида в том числе. Хотя все испытания закончились, все сроки прошли, все зарегистрировано. Но у нас вообще ничего быстро не делается. Я бы сделал ее всеобщей, обязательной – точно нет. Думаю, в показаниях будут люди 65+ и больные хроническими заболеваниями», - отметил врач.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится в середине пандемии и не готов к новым подобным вызовам, поэтому необходимо в каждой стране реализовать рекомендации по борьбе с COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Александр МясниковВакцинацияКоронавирус
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