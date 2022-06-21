Мясников предложил сделать прививку от COVID всеобщей, но не обязательной
Врач и телеведущий в эфире НСН заявил, что коронавирус никуда не уйдет, а потому прививаться от него придется ежегодно.
Прививка от COVID-19 должна стать не обязательной, но всеобщей, потому что коронавирус не ушел и останется в будущем, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.
«Я бы поддержал инициативу включить вакцину в национальный календарь прививок, ежегодных, как от гриппа, потому что коронавирус никуда не ушел и никуда не уйдет. Это будет ОРЗ, но а-ля грипп. Но и от гриппа люди умирают. Смертность от ковида снижается, но есть пожилые люди, группы риска, которые будут умирать и от гриппа, и от ковида, как дети от, казалось бы, простой ветрянки. Если мы можем сделать прививку безопасной и она позволит не заболеть, не пропустить два-три рабочих дня – это уже хорошо», - считает медик.
Ранее расширить национальный календарь прививок предложил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС. В список, по его мнению, нужно включить и вакцину от COVID-19.
По мнению Мясникова, прививка от коронавируса до сих пор не внесена в нацкалендарь, несмотря на завершение испытаний, из-за негативного отношения общества к любым вакцинам в принципе.
«Не внесли до сих пор – из-за неприятия прививок в обществе как таковых, и от ковида в том числе. Хотя все испытания закончились, все сроки прошли, все зарегистрировано. Но у нас вообще ничего быстро не делается. Я бы сделал ее всеобщей, обязательной – точно нет. Думаю, в показаниях будут люди 65+ и больные хроническими заболеваниями», - отметил врач.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится в середине пандемии и не готов к новым подобным вызовам, поэтому необходимо в каждой стране реализовать рекомендации по борьбе с COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- Патрушев: Россия ответит на запрет транзита грузов в Калининград
- Сбербанк и ВТБ приостановили валютные переводы в другие банки
- Сеть «Вкусно - и точка» предложила трудоустроить сотрудников IKEA
- Роскомнадзор заблокировал сайт британского издания Telegraph
- В Крыму заявили о возможных жертвах удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза»
- Шольц отверг критику со стороны Украины за медленные поставки вооружения
- Опубликован перечень товаров, запрещенных к провозу в Калининград через Литву
- Глава Минтруда заявил о росте числа безработных в России
- Доллар упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года
- Трамп: Политика США по Украине может привести к мировой войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru