Онищенко: Вопрос включения вакцины от COVID-19 в нацкалендарь пока открыт
Бывший главный санитарный врач РФ рассказал в эфире НСН, что календарь прививок необходимо совершенствовать, но попадание в него препаратов от коронавируса все еще не получило однозначной оценки.
Национальный календарь прививок должен совершенствоваться, однако на данный момент не ясно, стоит ли включать в него вакцины от COVID-19. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший главный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Совершенствовать календарь прививок надо. Это так же верно, как каждое утро на востоке восходит солнце. И по составу, и по качеству вакцин. Под качеством я понимаю создание мультидисциплинарных вакцин: не пяти, а шести-семивалентных и так далее. Что касается включения или не включения в календарь вакцины от коронавируса – вопрос пока остается открытым», - сказал специалист, отказавшись пояснить подробнее.
Расширить национальный календарь прививок ранее призвал глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС. Ученый предложил включить в список вакцину, производимую центром, «Спутник V».
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