Огорчить Путина: Вирусолог о невозможности достижения 80% коллективного иммунитета
Примерно половина населения страны до сих пор не хочет вакцинироваться, заявил Алексей Аграновский.
Россия не достигнет в 2022 году 80% коллективного иммунитета к коронавирусу, если у людей не поменяется отношение к прививке в лучшую сторону, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что коллективный иммунитет в стране достиг 59,4% и призвал увеличить его уровень до 80% во втором квартале 2022 года.
«Все будет зависеть от темпов вакцинации. Иммунитет достигается двумя путями: любо всем заболеть и выздороветь, либо всем вакцинироваться и не заболеть. Естественно, заболеваемость идет и несет потери, к сожалению. Я недавно ревакцинировался, и мне сказали медработники, что люди идут в основном на ревакцинацию. То есть у нас как было 50% населения, которое не хочет в силу каких-то причин вакцинироваться, так оно и есть, и это очень труднопреодолимый барьер. Сейчас мы этого уровня не достигаем и не достигнем, если не будет меняться отношение к прививке. А отношение у нас к этому сейчас довольно неправильное», - отметил Аграновский.
По его словам, в России большое количество людей разделяет взгляды антипрививочников.
«Также, к сожалению, находятся активные адвокаты такой точки зрения. Но меры всегда работают, когда власть показывает людям, что она настроена серьезно», - резюмировал Аграновский.
Вице-премьер Татьяна Голикова 10 декабря заявляла, что в России вакцинировались от коронавируса почти 74,2 млн человек. Как отмечал профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», вакцины будут эффективны от штамма «омикрон» только при условии, если человек будет вакцинирован и ревакцинирован.
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