Иммунолог спрогнозировал сроки пятой волны коронавируса в России

Новая волна коронавирусной инфекции в России может начаться во второй половине января. Таким прогнозом поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

«Дельту уже проглядели»: Россия готовится к встрече с омикрон-штаммом COVID-19

«Пятая волна должна была быть и без нового штамма, но "омикрон" может дать всплеск в том случае, если у него, действительно настолько высокая заразность», — заявил эксперт, добавив, что новая мутация «начнет сказываться» примерно во второй половине января.

Крючков отметил, что резкого роста заражений не будет, и первая фаза новой волны окажется медленной. По словам иммунолога, до нового года в стране необходим «режим повышенной готовности», и ученые «не должны ждать, пока что-то выяснят» о новом «омикрон»-штамме.

Ранее Крючков заявил, что на фоне нового варианта COVID-19 в России увеличится число умерших из-за вируса. Иммунолог объяснил, что «омикрон» вызовет новую волну заболеваемости, которая станет сильнее, чем при штамме «дельта».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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