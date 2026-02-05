«Дешевле инженера»: К чему приведет сокращение платных мест в вузах
После сокращения числа платных мест в вузах может вырасти стоимости обучения на самых популярных направлениях, сказал НСН Амет Володарский.
Спрос на такие направления, как юриспруденция или экономика, огромен, однако в стране остро не хватает квалифицированных кадров в этих сферах, сказал НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах России. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Володарский объяснил, к чему приведет сокращение числа платных мест в вузах России.
«Скорее всего, речь идет об уменьшении контрольной цифры приема (КЦП). То есть государство не будет перечислять бюджетные средства тем частным вузам, которые принимают абитуриентов на эти направления. Однако это не говорит о том, что частный вуз не сможет готовить студентов по этим направлениям. Имея лицензию и государственную аккредитацию по данным направлениям, вуз может принимать абитуриентов, которые выполнили минимум по ЕГЭ, установленный для данного направления. После сокращения числа платных мест в вузах может вырасти стоимости обучения на самых популярных направлениях. В частных вузах это будет несущественный рост, ведь в государственных учебных заведениях стоимость обучения на таких направлениях куда выше», — сказал собеседник НСН.
По его словам, подготовить юриста или экономиста гораздо дешевле, чем инженера.
«Объективно, спрос на экономистов или юристов есть, несмотря на то, что у нас якобы рынок труда перенасыщен. В реальности у нас очень мало квалифицированных специалистов по этим направлениям. Получается, дипломированных выпускников много, но они в этих сферах дальше не развиваются. К сожалению, у нас пока нет государственной программы, которая помогала бы выпускникам этих направлений развиваться в своей профессии. Также стоит отметить, что обучение на экономиста или юриста далеко не самое дорогое в системе образования. Даже с точки зрения инвестиций подготовить юриста дешевле, чем инженера», — добавил Володарский.
Ранее Володарский рассказал НСН, что сегодня очень нужны специалисты, которые в рамках своей профессии умеют работать руками, так что при приеме на работу будет только на руку иметь не только высшее, но среднеспециальное образование по своему направлению.
