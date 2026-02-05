По его словам, подготовить юриста или экономиста гораздо дешевле, чем инженера.

«Объективно, спрос на экономистов или юристов есть, несмотря на то, что у нас якобы рынок труда перенасыщен. В реальности у нас очень мало квалифицированных специалистов по этим направлениям. Получается, дипломированных выпускников много, но они в этих сферах дальше не развиваются. К сожалению, у нас пока нет государственной программы, которая помогала бы выпускникам этих направлений развиваться в своей профессии. Также стоит отметить, что обучение на экономиста или юриста далеко не самое дорогое в системе образования. Даже с точки зрения инвестиций подготовить юриста дешевле, чем инженера», — добавил Володарский.

Ранее Володарский рассказал НСН, что сегодня очень нужны специалисты, которые в рамках своей профессии умеют работать руками, так что при приеме на работу будет только на руку иметь не только высшее, но среднеспециальное образование по своему направлению.

