В вузах России сократили 47 тысяч платных мест

Минобрнауки сократило почти 50 тысяч платных мест в российских вузах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящий момент сокращено 47 тысяч, или 13% от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем», - указали в министерстве.

Меры затронули преимущественно негосударственный сектор и такие направления, как экономика, юриспруденция, реклама, связи с общественностью.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщал о планах сократить около 45 тысяч платных мест в вузах страны по 40 направлениям подготовки.

