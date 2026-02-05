В вузах России сократили 47 тысяч платных мест
Минобрнауки сократило почти 50 тысяч платных мест в российских вузах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В настоящий момент сокращено 47 тысяч, или 13% от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем», - указали в министерстве.
Меры затронули преимущественно негосударственный сектор и такие направления, как экономика, юриспруденция, реклама, связи с общественностью.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщал о планах сократить около 45 тысяч платных мест в вузах страны по 40 направлениям подготовки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Наш ответ Пиноккио: «Буратино» предсказали успешный прокат в Латинской Америке
- В Саудовской Аравии ввели паспорта для верблюдов
- Испугались Китая: К чему приведет отказ США продлить ДСНВ
- Переговоры без гарантий: Чем закончится встреча США и Ирана
- В вузах России сократили 47 тысяч платных мест
- Медведев допустил, что Мадуро могут помиловать
- «Гормоны и тестостерон»: Врач предупредила об опасностях «мужского климакса»
- Призера Олимпиады госпитализировали на вертолете после падения на тренировке
- Дмитриев предложил проверить родство премьера Польши с Эпштейном
- Лавров: Всем запрещают покупать российскую нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru