Депутат Смолин раскритиковал сокращение платных мест в вузах
Государство пытается направить молодежь в рабочие профессии, но делает это неправильными способами, заявил НСН Олег Смолин.
Проблема кадров в российской экономике не решится сокращением платных мест. Здесь нужны совсем другие критерии и поддержка имиджа профессий, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН.
Минобрнауки планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах по 40 направлениям, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По его оценке, это порядка 13% всех платных мест. Смолин раскритиковал эту идею.
«Нам говорили, что этот законопроект нацелен на повышение качества образования, но на самом деле он нужен для того, чтобы реализовать прогноз Минтруда, согласно которому нам потребуется в будущем 70% специалистов с средним профессиональным и только 30% специалистов с высшим образованием. Но этот закон не позволит решить проблему рабочих. Те, кто ориентированы на высшее образование, в массе своей в рабочие не пойдут. Решать проблему кадров нужно прежде всего не путем ограничения платного приема или отработок с огромными штрафами, а с помощью повышения статуса кадров, которые нужны стране», — указал он.
Депутат также разочарован системой, которая определяет количество платных мест для каждого учебного заведения.
«Вторая причина, по которой я не поддерживаю этот закон, это крайне сложная система критериев, которая позволяет определить, кому оставлять платный набор, а кому его сокращать. В настоящее время используются баллы ЕГЭ, поступающих в ВУЗы абитуриентов. Но ВУЗ еще с ними не работал. Это все равно, что оценивать качество работы школы по успеваемости первоклассников. С моей точки зрения, главным критерием оценки качества образования в ВУЗе должно быть трудоустройство. Для этого они и существуют, но чиновники считают, что считать баллы удобнее. Картина качества образования в результате будет искаженной. Вторым критерием я бы ввел результаты работы с личностью. Нужно давать больше мест тем, где выпускники массово уезжают за рубеж или тем, где баллы ЕГЭ похуже, но студенты остаются в своей стране? Ответ тут очевиден», — подчеркнул он.
Ранее Смолин призвал государство «вложиться» в инженерное образование в эфире НСН.
