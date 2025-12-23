Проблема кадров в российской экономике не решится сокращением платных мест. Здесь нужны совсем другие критерии и поддержка имиджа профессий, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН.



Минобрнауки планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах по 40 направлениям, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По его оценке, это порядка 13% всех платных мест. Смолин раскритиковал эту идею.