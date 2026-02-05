Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) нужно расширить, включив туда как минимум Китай, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.

5 февраля истек срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял о готовности России в течение года после окончания договора соблюдать предусмотренные им ограничения. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официального ответа от американской стороны Москва не получала. Болдырев предположил, что будет дальше.