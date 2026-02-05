Мир на грани: Что ждет Россию и США после отказа от ДСНВ
Владимир Болдырев заявил НСН, что России и США нужен новый «ядерный» договор, но с участием других стран.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) нужно расширить, включив туда как минимум Китай, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
5 февраля истек срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял о готовности России в течение года после окончания договора соблюдать предусмотренные им ограничения. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официального ответа от американской стороны Москва не получала. Болдырев предположил, что будет дальше.
«Этот договор вряд ли будет перезаключен. Будет большой разговор, будет что-то создаваться другое между США и Россией, но там есть еще и Китай. Нужен более расширенный круг участников этого договора. Пока обстановка не позволяет начать эти переговоры, трудно сказать, почему Трамп (президент США Дональд Трамп. - Прим. НСН) пока тормозит этот процесс. Я думаю, что это не его личная прихоть, это слишком серьезный вопрос. Конечно, это все подталкивает к гонке вооружений. Это накопление ядерных арсеналов, усиление систем… Пока никто не вынесет из этого пользы, включая Россию. В перспективе, если это будет обсуждаться широким кругом государств, то будет более серьезный надежный договор. Потому что сейчас мир стоит на грани. У нас девять стран с ядерным потенциалом. Кто будет участвовать в договоре, пока вопрос. Скорее всего, наиболее мощные [страны]», - рассказал он.
США отказались от Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так как боятся проиграть гонку Китаю, но не учитывают, что Россия теперь тоже вынуждена наращивать потенциал, заявил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru