Кондитер объяснил рост цен на любимые россиянами Snickers и Bounty
Юрий Кацнельсон заявил НСН, что рост цен на продукцию компании Mars абсолютно логичен и даже необходим.
Подорожание популярных батончиков Snickers, Bounty и Twix никак не скажется на покупательской активности. Об этом НСН рассказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Шоколадные батончики Snickers, Bounty, Twix и Milky Way с начала февраля подорожали на 4,4–9%, пишет «Коммерсант». При этом производитель — компания Mars — уведомил ритейлеров, что повышение цен на часть его основного кондитерского ассортимента пройдет в два этапа: в феврале и марте. Кацнельсон раскрыл, как отреагируют покупатели.
«Никакой реакции не будет. Потому что это продукция такого низкого сегмента. Это такой легкий перекус. Он очень популярный, и потом это разумное повышение, так как все дорожает. Поэтому, естественно, что увеличивается себестоимость, а бизнес не хочет терять доходы. А кто-то такую продукцию вообще не ест. А компании, которые это делают, абсолютно профессиональные. Можно не сомневаться, что они все протестировали на группах потребителей, посмотрели, какой будет реакция на цены. Другое дело, что надо, чтобы появились отечественные продукты такого типа. Нужны серьезные инвестиции, чтобы потеснить Mars. А где взять эти деньги? Из оборота? Длинные инвестиции не работают. Поэтому пока будем есть Snickers и Bounty», - рассказал он.
Ранее стало известно, что Казахстан, Белоруссия и Узбекистан импортировали больше всего российского шоколада за девять месяцев 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
