«Никакой реакции не будет. Потому что это продукция такого низкого сегмента. Это такой легкий перекус. Он очень популярный, и потом это разумное повышение, так как все дорожает. Поэтому, естественно, что увеличивается себестоимость, а бизнес не хочет терять доходы. А кто-то такую продукцию вообще не ест. А компании, которые это делают, абсолютно профессиональные. Можно не сомневаться, что они все протестировали на группах потребителей, посмотрели, какой будет реакция на цены. Другое дело, что надо, чтобы появились отечественные продукты такого типа. Нужны серьезные инвестиции, чтобы потеснить Mars. А где взять эти деньги? Из оборота? Длинные инвестиции не работают. Поэтому пока будем есть Snickers и Bounty», - рассказал он.

Ранее стало известно, что Казахстан, Белоруссия и Узбекистан импортировали больше всего российского шоколада за девять месяцев 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

