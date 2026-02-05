Вырубать нельзя помиловать: За что американский клен приравняли к борщевику
Борщевик Сосновского и ясенелистный клен способны затемнять и вытеснять прочие растения, рассказал НСН Андрей Цицилин.
Ясенелистный клен распространен в России, как и борщевик Сосновского, но борьбу с подобными растениями осложняют пустующие земельные участки, заявил в беседе с НСН кандидат биологических наук, заведующий лабораторией Ботанический сад ФГБНУ ВИЛАР (Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений) Андрей Цицилин.
Рослесхоз предложил признать ясенелистный (американский) клен и борщевик Сосновского вредными растениями для российских лесов и вырубить их. Соответствующий проект вынесен на публичное обсуждение. Его подготовили в рамках вступающего 1 марта в силу федерального закона, который грозит владельцам участков штрафами до 700 тысяч рублей за попустительство борщевику и другим вредным растениям. Цицилин уточнил, что оба растения отличаются быстрым ростом и жизнестойкостью.
«Ученые интродуцировали борщевик, как кормовую культуру еще в советское время, в 50-х годах. Однако она вырвалась с полей. Сейчас борщевик внесен в «Черную книгу» наиболее инвазивных видов растений. Его можно увидеть в центральной полосе Европейской части России. Это Московская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Калужская области. Борщевик вытесняет местные виды. Он затеняет, выделяет эфирные масла, которые тормозят прорастание семян других видов растений. Ясенелистный клен тоже распространен в наших лесах. Эта форма хороша тем, что не требовательна к уходу, жизнестойкая. Такой клен быстро растет. Вступает в борьбу за питательные вещества, влагу с другими растениями. Когда его срубили, просыпаются спящие почки, он снова отрастает. Но существуют и декоративные сорта, к примеру, ясенелистный клен Flamingo. Он растет в питомниках. Если в проекте нет уточнений, формально тех, кто выращивают на своем участке такой клен, тоже могут наказать», - объяснил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что бороться с распространением подобных растений важно комплексно, но наличие заброшенных участков земли затрудняет работы.
«У нас полно заброшенных полей, деревень. Там растут все эти растения. Работы, проведенные рядом, идут насмарку, потому что семена клена, крылатки, довольно далеко распространяются. От борщевика тоже далеко распространяются семена. Важна систематическая работа, также образовательная деятельность, чтобы в школах показывали эти растения. Если работать не систематически, на избавление от этих растений может уйти и 20, и 30, и 40 лет. При систематическом подходе не должно быть бесхозной земли, иначе всегда будут островки, где растения будут давать семена», - рассказал Цицилин.
Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов сообщил «Радиоточке НСН», что наиболее эффективные способы борьбы с борщевиком — регулярное скашивание и мощные гербициды, что же касается щадящих биопестицидов, они хороши для профилактики, но не для борьбы с растением.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Господдержку иностранных студентов объяснили продолжением дела Петра I
- «Дешевле инженера»: К чему приведет сокращение платных мест в вузах
- «Капризы электроники»: Автоэксперт объяснил отказ систем безопасности у «китайцев»
- Кондитер объяснил рост цен на любимые россиянами Snickers и Bounty
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157»
- Вырубать нельзя помиловать: За что американский клен приравняли к борщевику
- Песков: Публикации о связи Эпштейна со спецслужбами РФ заслуживают только шуток
- Из Макрона ничего не выйдет: Кому ЕС поручит переговоры с Путиным
- European Aquatics разрешила российским юниорам выступать с флагом и гимном
- «Это утопия!»: Когда Россия полностью заместит автокомпоненты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru