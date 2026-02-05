Рослесхоз предложил признать ясенелистный (американский) клен и борщевик Сосновского вредными растениями для российских лесов и вырубить их. Соответствующий проект вынесен на публичное обсуждение. Его подготовили в рамках вступающего 1 марта в силу федерального закона, который грозит владельцам участков штрафами до 700 тысяч рублей за попустительство борщевику и другим вредным растениям. Цицилин уточнил, что оба растения отличаются быстрым ростом и жизнестойкостью.

«Ученые интродуцировали борщевик, как кормовую культуру еще в советское время, в 50-х годах. Однако она вырвалась с полей. Сейчас борщевик внесен в «Черную книгу» наиболее инвазивных видов растений. Его можно увидеть в центральной полосе Европейской части России. Это Московская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Калужская области. Борщевик вытесняет местные виды. Он затеняет, выделяет эфирные масла, которые тормозят прорастание семян других видов растений. Ясенелистный клен тоже распространен в наших лесах. Эта форма хороша тем, что не требовательна к уходу, жизнестойкая. Такой клен быстро растет. Вступает в борьбу за питательные вещества, влагу с другими растениями. Когда его срубили, просыпаются спящие почки, он снова отрастает. Но существуют и декоративные сорта, к примеру, ясенелистный клен Flamingo. Он растет в питомниках. Если в проекте нет уточнений, формально тех, кто выращивают на своем участке такой клен, тоже могут наказать», - объяснил он.