Блокировка систем безопасности на морозе у китайских автомобилей премиум-класса объясняется тем, что они напичканы электроникой, от «болезней» этих машин будут избавляться в следующих поколениях. Об этом вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Владельцы автомобилей Exeed начали массово жаловаться на серьезные сбои в работе своих машин при низких температурах, сообщил Telegram-канал SHOT. Во время движения у автомобилей премиум-класса отключаются критически важные системы безопасности. Также у части пользователей из колонок возникают посторонние резкие звуки, которые не удаётся отключить стандартными средствами. По словам Хайцеэра, уязвимее всего перед внешними факторами автомобили, напичканные сложной электроникой.