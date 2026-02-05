«Капризы электроники»: Автоэксперт объяснил отказ систем безопасности у «китайцев»
Поломки китайских автомобилей премиум-класса объясняются большим количеством сложной электроники, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Блокировка систем безопасности на морозе у китайских автомобилей премиум-класса объясняется тем, что они напичканы электроникой, от «болезней» этих машин будут избавляться в следующих поколениях. Об этом вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Владельцы автомобилей Exeed начали массово жаловаться на серьезные сбои в работе своих машин при низких температурах, сообщил Telegram-канал SHOT. Во время движения у автомобилей премиум-класса отключаются критически важные системы безопасности. Также у части пользователей из колонок возникают посторонние резкие звуки, которые не удаётся отключить стандартными средствами. По словам Хайцеэра, уязвимее всего перед внешними факторами автомобили, напичканные сложной электроникой.
«Машины, загруженные большим количеством электроники, всегда отчасти уязвимы. Бывает, что подглючивают и напичканные электроникой европейские автомобили, но там в первую очередь причина не мороз, а некие радионаводки. Хотя, безусловно, в первую очередь речь идет о китайских автомобилях. При этом в некоторых машинах есть незащищенные детали, от проводов до каких-то других систем, это характерно для китайского автопрома», — сказал Хайцеэр.
Вместе с тем, добавил собеседник НСН, китайские производители учитывают свои промахи в последующих поколениях автомобилей и исправляют недочеты предшественников.
«Модельный ряд быстро меняется, ошибки предыдущих поколений постепенно исправляются. Пока что мы покупаем машины за очень большие деньги с непредсказуемым результатом, предполагая, что результат будет улучшаться. Но, например, недавний запрет властей Китая на выпуск электромобилей со скрытыми ручками для открывания дверей — первый шаг к безопасности, отправная точка. Играет роль главным образом достаточно серьезная внутренняя конкуренция в Китае, где предпочтения жителей разных регионов могут отличаться. Будут ли на этот счет проводиться какие-то отзывные компании, будут ли сделаны выводы, покажет время», — подытожил он.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил, что проблемы в работе двигателей некоторых автомобилей Lada не носят массовый характер, владельцы таких машин должны обратиться в сервис для выяснения первопричин.
