«Капризы электроники»: Автоэксперт объяснил отказ систем безопасности у «китайцев»

Поломки китайских автомобилей премиум-класса объясняются большим количеством сложной электроники, сказал НСН Ян Хайцеэр.

Блокировка систем безопасности на морозе у китайских автомобилей премиум-класса объясняется тем, что они напичканы электроникой, от «болезней» этих машин будут избавляться в следующих поколениях. Об этом вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Владельцы автомобилей Exeed начали массово жаловаться на серьезные сбои в работе своих машин при низких температурах, сообщил Telegram-канал SHOT. Во время движения у автомобилей премиум-класса отключаются критически важные системы безопасности. Также у части пользователей из колонок возникают посторонние резкие звуки, которые не удаётся отключить стандартными средствами. По словам Хайцеэра, уязвимее всего перед внешними факторами автомобили, напичканные сложной электроникой.

Китай запретил автомобили с выдвижными дверными ручками
«Машины, загруженные большим количеством электроники, всегда отчасти уязвимы. Бывает, что подглючивают и напичканные электроникой европейские автомобили, но там в первую очередь причина не мороз, а некие радионаводки. Хотя, безусловно, в первую очередь речь идет о китайских автомобилях. При этом в некоторых машинах есть незащищенные детали, от проводов до каких-то других систем, это характерно для китайского автопрома», — сказал Хайцеэр.

Вместе с тем, добавил собеседник НСН, китайские производители учитывают свои промахи в последующих поколениях автомобилей и исправляют недочеты предшественников.

«Модельный ряд быстро меняется, ошибки предыдущих поколений постепенно исправляются. Пока что мы покупаем машины за очень большие деньги с непредсказуемым результатом, предполагая, что результат будет улучшаться. Но, например, недавний запрет властей Китая на выпуск электромобилей со скрытыми ручками для открывания дверей — первый шаг к безопасности, отправная точка. Играет роль главным образом достаточно серьезная внутренняя конкуренция в Китае, где предпочтения жителей разных регионов могут отличаться. Будут ли на этот счет проводиться какие-то отзывные компании, будут ли сделаны выводы, покажет время», — подытожил он.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил, что проблемы в работе двигателей некоторых автомобилей Lada не носят массовый характер, владельцы таких машин должны обратиться в сервис для выяснения первопричин.

