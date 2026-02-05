Путин наградил лауреатов президентских премий для молодых учёных
Российский лидер Владимир Путин наградил лауреатов президентских премий в области науки и инноваций для молодых учёных по итогам 2025 года.
Как сообщает RT, прошедшая в Кремле церемония приурочена к Дню российской науки, который отмечают 8 февраля.
«Всем нашим лауреатам присущ дух первопроходцев. Вы не боитесь вопросов, на которые пока нет ответов, но вы ищите эти ответы и находите их», - заявил глава государства.
Ранее Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации заместителю директора ООО «Открытия» Анне Габдуллиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
