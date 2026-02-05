Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157»

В ведомстве указали, что взамен Киеву были переданы 157 украинских военнопленных.

«Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывается помощь... Затем они будут доставлены в Россию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обмен осуществлён при посредничестве ОАЭ.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации России и Украины в ходе переговоров в ОАЭ договорились об обмене 314 военнопленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

