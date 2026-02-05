Путин открыл Год единства народов России
Российский лидер Владимир Путин в ходе торжественной церемонии объявил открытым Год единства народов России. Об этом сообщает RT.
Церемония прошла в Национальном центре «Россия» в рамках марафона «Россия — семья семей» общества «Знание».
В ходе выступления глава государства отметил, что Россия, как многонациональная страна, складывалась постепенно, «когда в нее вливались разные народы».
«Самым главным было бесконечное уважение к ним... полное уважение к их культуре и к их традициям, к их духовным ценностям», - подчеркнул он.
Ранее c предложением провести Год единства народов РФ выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Путин инициативу поддержал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
