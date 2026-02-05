Господдержку иностранных студентов объяснили продолжением дела Петра I
Россия стремилась привлечь умы из-за границы еще 300 лет назад, заявил НСН депутат Госдумы Олег Смолин.
Государство выделяет льготы иностранным студентам, чтобы они приносили пользу в будущем. Так действуют все страны, а Россия как минимум со времен императора Петра I. К сожалению, на россиян в бюджете пока нет денег, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН.
Минобрнауки поменяет систему поддержки иностранных студентов. Обучающиеся, поступившие в вузы по международной олимпиаде Open Doors, теперь могут рассчитывать на грант, компенсирующий расходы на дорогу, проживание и медицинскую страховку в России. В 2025 году такую выплату получили две тысячи студентов, а в 2026 году их будет уже в полтора раза больше. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Смолин объяснил цель такой политики.
«Привлечение иностранных студентов — это правильная стратегия. Многие страны мира вкладывают в эту сферу деньги, чтобы приобрести потенциальных “друзей” за рубежом. Во-вторых, подавляющее большинство иностранных студентов в нашей стране учатся за собственные деньги. Разумеется, мы хотели бы, чтобы российские студенты имели все те же права, что и иностранные, но таких привилегированных иностранцев всего лишь две тысячи, а россиян почти 4 миллиона. Еще 400 тысяч иностранных граждан платят нам за обучение. Я убежден, что поступления от них в бюджеты вузов и России гораздо больше, чем расходы на их содержание. Еще Петр I первым организовал не утечку умов из России, а привлечение их к нам. При правильной политике мы можем увеличить количество иностранных специалистов, которые останутся в стране и принесут ей пользу», — отметил он.
Депутат также добавил, почему российские студенты не получают такие же льготы.
«В Госдуме находится законопроект о повышении стипендий до 80% от прожиточного минимума, то есть в четыре раза, и повышения социальных стипендий до прожиточного минимума, то есть в пять раз. Но каждый раз мы сталкиваемся с “формулой певца Владимира Высоцкого”, если можно так сказать: “Где деньги, Зин? Сходил бы в магазин”. Это сейчас главная проблема», — подчеркнул он.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко рассказала в эфире НСН, как студентам поможет отказ от Болонской системы образования.
