Государство выделяет льготы иностранным студентам, чтобы они приносили пользу в будущем. Так действуют все страны, а Россия как минимум со времен императора Петра I. К сожалению, на россиян в бюджете пока нет денег, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН.

Минобрнауки поменяет систему поддержки иностранных студентов. Обучающиеся, поступившие в вузы по международной олимпиаде Open Doors, теперь могут рассчитывать на грант, компенсирующий расходы на дорогу, проживание и медицинскую страховку в России. В 2025 году такую выплату получили две тысячи студентов, а в 2026 году их будет уже в полтора раза больше. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Смолин объяснил цель такой политики.