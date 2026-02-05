СМИ назвали причину, по которой США не продлевают ДСНВ

У США есть причины для того, чтобы проигнорировать прекращение действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает CNN.

Трамп заявил о планах начать новое ядерное разоружение с Россией

По данным телеканала, администрация президента США Дональда Трампа не продлевает действие документа из-за ядерного арсенал КНР.

«Вашингтон желает включить в будущие соглашения восходящую ядерную державу Китай», - говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти КНР против участия страны в новом возможном ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

