Один на 800 детей: В школах заявили о катастрофическом дефиците психологов
Учителя сегодня должны иметь серьезную базу в сфере психологии, чтобы глубже понимать детей, заявил НСН Евгений Ямбург.
Сегодня на одного психолога приходится 800 школьников, а специалистов для расширения штата не хватает в большинстве регионов, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов планирует разработать и внести законопроект об обязательном наличии школьного психолога в каждой российской школе, пишет ТАСС. Инициатива связана с ростом числа чрезвычайных происшествий с участием детей в учебных заведениях. В действующем законе «Об образовании в РФ» предусмотрена возможность создания психологических служб, но прямая обязанность иметь в штате психолога для всех школ отсутствует. Ямбург уверен, что в регионах специалистов просто не хватит.
«У меня в школе тридцать лет психологи в штате. Мы еще в 90-е годы создали психологические службы в школах, потому что детей много с проблемами в развитии и так далее. Но потом усложнилась вся эта схема, психологи отдельно, медики отдельно. Ситуация сейчас сильно обострилась, так как у большинства детей есть какие-то проблемы. Вспомнили про психологов… А им надо платить, их надо обучать. Места для психологов сокращали, а теперь пять лет пройдет, прежде чем они обучатся. Россия страна огромная, в Москве психологов хватает, специалистов готовят. Но в других регионах катастрофическая нехватка. А нагрузка? Сейчас на одного психолога по нормативу 800 человек. Это как? Специалисты нужны дошкольникам, средней школе… Разные. По щелчку такие специалисты не появятся», - отметил он.
По его словам, учителя сегодня тоже должны иметь серьезную базу в сфере психологии, чтобы понимать детей.
«Сегодня мало быть учителем физики, математики и так далее. Надо понимать детей, знать их психологию, чтобы заранее предотвращать какие-то проблемы. Но по такой методике учат всего несколько вузов, которые дают базу учителям. Есть система повышения квалификации, этим тоже нужно пользоваться», - пояснил он.
Нельзя винить подростков за агрессивное поведение, так как их формирует семейная и школьная среда, а сами они не умеют осознавать свои эмоции и справляться со стрессом и давлением. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жертва Эпштейна заявила, что у нее отобрали новорожденную дочь
- Умеров назвал переговоры в ОАЭ продуктивными и ориентированными на результат
- Хрупкость и глупые поступки: Какими получились «Беззаботные» в Малом театре
- Путин поручил создать пособия по русскому языку для школ Донбасса и Новороссии
- Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов по Украине
- Как Мальдивы «отжали» российских туристов у Турции
- Цистерны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области
- СМИ: Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна
- Онищенко объяснил, почему в России не было вакцины от ротавируса
- СМИ: В Абу-Даби завершился первый день второго раунда переговоров по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru