«У меня в школе тридцать лет психологи в штате. Мы еще в 90-е годы создали психологические службы в школах, потому что детей много с проблемами в развитии и так далее. Но потом усложнилась вся эта схема, психологи отдельно, медики отдельно. Ситуация сейчас сильно обострилась, так как у большинства детей есть какие-то проблемы. Вспомнили про психологов… А им надо платить, их надо обучать. Места для психологов сокращали, а теперь пять лет пройдет, прежде чем они обучатся. Россия страна огромная, в Москве психологов хватает, специалистов готовят. Но в других регионах катастрофическая нехватка. А нагрузка? Сейчас на одного психолога по нормативу 800 человек. Это как? Специалисты нужны дошкольникам, средней школе… Разные. По щелчку такие специалисты не появятся», - отметил он.

По его словам, учителя сегодня тоже должны иметь серьезную базу в сфере психологии, чтобы понимать детей.

«Сегодня мало быть учителем физики, математики и так далее. Надо понимать детей, знать их психологию, чтобы заранее предотвращать какие-то проблемы. Но по такой методике учат всего несколько вузов, которые дают базу учителям. Есть система повышения квалификации, этим тоже нужно пользоваться», - пояснил он.

Нельзя винить подростков за агрессивное поведение, так как их формирует семейная и школьная среда, а сами они не умеют осознавать свои эмоции и справляться со стрессом и давлением. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.

