Омбудсмен Володарский раскрыл, как вернуть учителей в школы
Чтобы вернуть преподавателей в школы нужен не просто входной обратный билет в виде адаптации, а меры для принятия самого решения о возврате в профессию, заявил НСН Амет Володарский
В российских школах не хватает около 250 тысяч педагогов. При этом картина может быть ещё хуже, если статистика учитывала бы то, что один учитель «прикрывает дыры» и замещает 2–3 дисциплины. Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил разработать для педагогов федеральную программу «Возвращение в школу». По его словам, инициатива направлена на привлечение к преподаванию тех учителей, которые работали в школах, но затем перешли в другие отрасли. В обращении на имя главы Минпросвещения России Сергея Кравцова парламентарий отметил, что такие специалисты имеют профессиональную подготовку и опыт работы с детьми, однако после перерыва им может понадобится бесплатное повышение квалификации, содействие в трудоустройстве и наставническое сопровождение. Отдельным пунктом Чернышов выделил выплату за возвращение в профессию. Володарский согласился с тем, что перечисленные меры поддержки необходимы, однако они не в полной мере повлияют на ситуацию.
«Если брать топовые специальности и направления, которые выбирают абитуриенты, то педагогические в десятку не входят. Соответственно, молодых педагогов не так много и, более того, не все выпускники идут работать по специальности. На этом фоне программа «Возвращения в школу» может стать первым шагом для того, чтобы обратиться к тем, кто когда-то работал в школе. Но она не должна заканчиваться просто какими-то входным обратным билетом. Не должно получиться так, что человеку один раз заплатят за то, что он вернулся в школу, но при этом дальше его загрузят несвойственной ему работой и опять создадут условия, при которых ему будет просто невозможно работать в школе», - пояснил Володарский.
Собеседник НСН подчеркнул, что у педагогических работников серьезно выражено профессиональное выгорание и ситуация в данной сфере нуждается в постоянном мониторинге, а самим учителям нужна постоянная поддержка.
«То, что предложил депутат Чернышов, это фактически те вещи, которые помогают адаптироваться. Но прежде чем запустить этот механизм адаптации, нужно, чтобы педагог принял само решение вернуться. А для этого нужны другие механизмы. Например, такие как льготная ипотека, социальные льготы и снижение уровня нагрузки по тем вещам, которые не свойственны педагогу. Обязательно должен быть согласован очень чёткий трудовой договор с конкретными границами должностных обязанностей. Чтобы педагог занимался в рамках программы теми темами, которые есть в учебнике, а не строчил бесконечные отчёты и не занимался подготовкой к каким-то школьным праздникам. Если он это на себя берёт, то это должна быть отдельная дополнительная ставка», - уточнил омбудсмен в сфере образования.
Ранее в пресс-центре НСН Амет Володарский выступил за то, чтобы искусственный интеллект применяли в школе в качестве промежуточного контроля знаний ребенка.
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