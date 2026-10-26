В российских школах не хватает около 250 тысяч педагогов. При этом картина может быть ещё хуже, если статистика учитывала бы то, что один учитель «прикрывает дыры» и замещает 2–3 дисциплины. Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил разработать для педагогов федеральную программу «Возвращение в школу». По его словам, инициатива направлена на привлечение к преподаванию тех учителей, которые работали в школах, но затем перешли в другие отрасли. В обращении на имя главы Минпросвещения России Сергея Кравцова парламентарий отметил, что такие специалисты имеют профессиональную подготовку и опыт работы с детьми, однако после перерыва им может понадобится бесплатное повышение квалификации, содействие в трудоустройстве и наставническое сопровождение. Отдельным пунктом Чернышов выделил выплату за возвращение в профессию. Володарский согласился с тем, что перечисленные меры поддержки необходимы, однако они не в полной мере повлияют на ситуацию.

«Если брать топовые специальности и направления, которые выбирают абитуриенты, то педагогические в десятку не входят. Соответственно, молодых педагогов не так много и, более того, не все выпускники идут работать по специальности. На этом фоне программа «Возвращения в школу» может стать первым шагом для того, чтобы обратиться к тем, кто когда-то работал в школе. Но она не должна заканчиваться просто какими-то входным обратным билетом. Не должно получиться так, что человеку один раз заплатят за то, что он вернулся в школу, но при этом дальше его загрузят несвойственной ему работой и опять создадут условия, при которых ему будет просто невозможно работать в школе», - пояснил Володарский.