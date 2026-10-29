Даже не зарплата: Что вынуждает молодых учителей увольняться из школ
Молодых учителей не пугает маленькая зарплата, однако административного давления они уже не выдерживают, заявил Всеволод Луховицкий.
Молодые учителя не выдерживают условий работы в школах и вынуждены уходить, а дефицит кадров в школах в реальности гораздо острее, чем в официальной статистике, так как многих педагогов нагружают двумя ставками, рассказал НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Только половина выпускников педагогических вузов работает в сфере образования, и всего треть — непосредственно в школах, следует из данных аналитического доклада НИУ ВШЭ «Учитель на перекрестках российского рынка труда – 2025». Доля педагогов до 35 лет за последние восемь лет почти не изменилась и составляет около 22-23%. При этом число учителей старшего возраста растет — с 2016 года их доля увеличилась с 11 до 16,4%. Луховицкий отметил, что ничего удивительного в том, что молодежь не задерживается в школах, нет.
«Сейчас в школу приходит какое-то количество молодых учителей-энтузиастов, которые первое время даже не обращают внимания на нищенскую зарплату. Но они сталкиваются с таким давлением управления образования, что учителю просто не остается другого выхода, как уйти. Это унизительно. Сейчас в столичном регионе разворачивается одновременно две кампании в отношении учителей и детей. В московских школах и в Подмосковье учителей фактически принуждают сдавать ЕГЭ, а для учителя, окончившего институт, проработавшего какой-то период, сдавать детский экзамен — это просто унизительно. Нам обещают, что с января у всех, кто не сдал, будут уменьшать зарплату и сокращать. Если это произойдет, тогда мало кто захочет идти в учителя. Также вводят новую систему электронных тетрадей, когда ученик каждую свою написанную на уроке работу должен будет сфотографировать и прикрепить к электронному журналу. Это вопиющее нарушение и прав детей, и детской индивидуальности, и прав учителей, потому что учителя создают эти работы, это их творчество, это их труд, и неизвестно, кто и как будет это перепроверять, и зачем. Молодому человеку, который только приходит работать в школу и сталкивается с этим, захочется из этой школы бежать, и это нормально», — считает собеседник НСН.
Он отметил, что острая нехватка учителей сейчас наблюдается во всех регионах и по всем предметам, официальная статистика не отражает масштаб дефицита.
«Насколько я знаю, официально не хватает учителей физики, информатики, иностранных языков, а на самом деле не хватает всех, потому что положение учителей в школе становится все более катастрофическим. Никакая официальная статистика не дает объективную картину, потому что сейчас вся статистика основывается на том, какие сведения подают директора школ. А директора школ подают сведения такого типа: нам необходимо, например, две ставки учителя физики. Но это не означает, что по количеству часов физики, которые значатся в годовой программе, им не хватает только двух учителей. Это значит, что все остальные часы они, может быть, перераспределили и повесили на еще одного учителя, у которого их 45-50 в неделю. А у учителей ставка 18 часов. Чтобы подсчет дал объективную картину, необходимо учесть, сколько часов физики в школе проводится в неделю, и сколько должны быть учителей, чтобы каждый из них работал 18 часов в неделю. Если так считать, я думаю, речь будет идти о нехватки не тысяч учителей, а сотен тысяч. В среднем по стране люди работают на 1,5-2 ставки», — пояснил Луховицкий.
Ранее Всеволод Луховицкий объяснял НСН, что в России не повышается престиж профессии учителя, именно поэтому абитуриенты не хотят идти в педвузы, даже несмотря на обилие бюджетных мест.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В РСТ не подтвердили массовое закрытие гостиниц в Таиланде
- В России назвали иллюзией возможность снятия с РФПИ санкций США
- «Я равнодушен!»: Вассерман объяснил, кто должен выбирать цвет года в России
- Глава ЕЦБ Лагард объявила о своей отставке
- Ушаков: Атаки ВСУ 4 ноября могут повлиять на настроение РФ в переговорах
- Списали приставы: Клименко раскрыл секрет оплаты «Гуглом» миллиардных штрафов
- Даже не зарплата: Что вынуждает молодых учителей увольняться из школ
- Силуанов рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета
- Между хайпом и «Оскаром»: BadComedian оценил шансы «Увидеть все» на статуэтку
- В Индии шестилетний мальчик выиграл в лотерею автомобиль