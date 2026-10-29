Он отметил, что острая нехватка учителей сейчас наблюдается во всех регионах и по всем предметам, официальная статистика не отражает масштаб дефицита.

«Насколько я знаю, официально не хватает учителей физики, информатики, иностранных языков, а на самом деле не хватает всех, потому что положение учителей в школе становится все более катастрофическим. Никакая официальная статистика не дает объективную картину, потому что сейчас вся статистика основывается на том, какие сведения подают директора школ. А директора школ подают сведения такого типа: нам необходимо, например, две ставки учителя физики. Но это не означает, что по количеству часов физики, которые значатся в годовой программе, им не хватает только двух учителей. Это значит, что все остальные часы они, может быть, перераспределили и повесили на еще одного учителя, у которого их 45-50 в неделю. А у учителей ставка 18 часов. Чтобы подсчет дал объективную картину, необходимо учесть, сколько часов физики в школе проводится в неделю, и сколько должны быть учителей, чтобы каждый из них работал 18 часов в неделю. Если так считать, я думаю, речь будет идти о нехватки не тысяч учителей, а сотен тысяч. В среднем по стране люди работают на 1,5-2 ставки», — пояснил Луховицкий.

Ранее Всеволод Луховицкий объяснял НСН, что в России не повышается престиж профессии учителя, именно поэтому абитуриенты не хотят идти в педвузы, даже несмотря на обилие бюджетных мест.

