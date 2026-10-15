Также ведомство предложило дать возможность оплачивать обучение средствами маткапитала или образовательного кредита. Проект приказа об изменениях в порядок приема в вузы опубликован на портале нормативных правовых актов. Если приказ будет принят, то вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Помимо прочего, Минобрнауки подготовило проект приказа, в котором предлагается запретить студентам, отчисленным из вуза, поступать в тот же вуз в течение пяти лет. Отмечается, что речь идет о случаях, когда отчисление является дисциплинарным взысканием. При этом в ведомстве пояснили, что решение принимается вузом самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что предлагаемая норма направлена на укрепление дисциплины в вузах. Речь идет исключительно о повторном поступлении в вуз, из которого студент был отчислен за дисциплинарные нарушения, и не распространяется на случаи отчисления в связи с академической неуспеваемостью или по собственному желанию, а также не ограничивает возможность поступления в другие вузы.

Однако член комитета Госдумы по высшему образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН раскритиковал такое предложение. По его словам, отчисленные студенты не смогут завершить образование, если им придется выжидать пятилетний срок. За это время они не освоят рабочие специальности, а эффект от наказания окажется сомнительным.

«При всем уважении к министерству, мне это предложение кажется странным. Во-первых, надо понимать, что такое дисциплинарное взыскание. Относятся ли туда прогулы? Но это не главное. С моей точки зрения, приказ вряд ли повысит качество нашего образования. Если студент будет восстанавливаться через 5 лет после того, как он будет отчислен, то ему придется не доучиваться, а переучиваться. Если при этом ему можно поступать в другой вуз, то не очень понятно, в чем заключается наказание. Таким образом мы вряд ли увеличим долю лиц со средним профессиональным образованием. Не факт, что из экономиста, юриста или журналиста получится высококвалифицированный рабочий», — отметил он.

Также депутат добавил, что надеется, что если эта мера направлена на то, чтобы восполнить какой-то дефицит российских военнослужащих, то боевые действия закончатся не через пять лет, а раньше благодаря усилию российских дипломатов и армии.

