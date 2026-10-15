Предоплата, новый стандарт и запреты: Как изменится российское образование
Вузы теперь хотят получать предоплату от студентов, а также запретить поступать в вузы после отчисления за некоторые проступки, а вот старшеклассников в школах ждет ряд послаблений.
Новый образовательный стандарт для старшей школы не коснется учеников, которые пойдут в 11 класс в следующем году, сообщила пресс-служба Минпросвещения. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2027 года. При этом, как отметили в ведомстве, новый стандарт не затронет учеников, которые в сентябре 2027 года перейдут в 11-й класс.
Помимо этого Минобрнауки планирует ввести оплату за первый семестр обучения в вузе до начала обучения. О каких нововведениях еще стоит знать – в материале НСН.
ЧТО ЖДЕТ ШКОЛЬНИКОВ
Школьники, которые в 2027/28 учебном году пойдут в выпускной класс, продолжат заниматься по старой программе. Таким образом, им не придётся менять образовательную программу за год до окончания школы отметили в Минпросвещения. Первыми новые требования затронут десятиклассников.
В частности, новый стандарт предусматривает изучение всех предметов на базовом уровне, тогда как сейчас школьники обязаны выбирать минимум два предмета для углублённого изучения. При этом школы теперь смогут создавать более узкие профильные классы, например лингвистические, медицинские, инженерные. Математика, химия, биология, физика и информатика будут преподаваться с практическим уклоном. Более того, в обучение впервые включили навыки работы с искусственным интеллектом.
Также объём внеурочной деятельности для учеников 10–11-х классов сократят с 700 до 680 часов за два года. Речь идёт об уменьшении максимально допустимой нагрузки на 20 часов за весь период обучения в старших классах. Однако новая планка не означает, что каждый школьник должен посещать все 680 часов дополнительных занятий. Содержание внеурочной программы школы смогут определять самостоятельно. Старшеклассникам будут предложены различные секции: от спортивных до творческих, а также участие в научных исследованиях и олимпиадах. Также предусматриваются военно-патриотические объединения, экскурсии и общественно полезные проекты. При этом ограничение в 680 часов уже фигурирует в методических рекомендациях Минпросвещения на 2026/27 учебный год.
Помимо прочего, было предложено модернизировать родительские чаты. Как отметила председатель Общероссийского профсоюза образования, сопредседатель Совета Министерства просвещения РФ по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников Лариса Солодилова, такой чат должен быть создан не стихийно, а администрацией образовательной организации. При этом модерировать его должен учитель. По ее словам, сейчас в родительских чатах часто царит хаос, сыпятся оскорбления в адрес педагога, которому приходится отвечать там в нерабочее время.
«Изначально, когда чат создан, нужно вывесить правило, что в этом чате осуществляется взаимодействие с такого-то по такое-то время, не допускаются нецензурные выражения, оскорбления в адрес участников чата», — отметила она ИС «Вести».
В связи с этим она подчеркнула, что Министерство просвещения с участием профсоюза разработало предложение по правилам и времени взаимодействия, оказанию консультативной помощи в периоды времени, которые исключают период ведения уроков, выходные дни, нерабочие, праздничные, отпускные дни, ночное время.
Возможность модерировать чаты с родителями также предложил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
ВУЗЫ СТАНУТ СТРОЖЕ
Тем временем Минобрнауки считает, что абитуриенты должны оплачивать первый семестр до начала обучения. Об этом заявили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что предоплата поможет зафиксировать выбор абитуриента и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех.
Также ведомство предложило дать возможность оплачивать обучение средствами маткапитала или образовательного кредита. Проект приказа об изменениях в порядок приема в вузы опубликован на портале нормативных правовых актов. Если приказ будет принят, то вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Помимо прочего, Минобрнауки подготовило проект приказа, в котором предлагается запретить студентам, отчисленным из вуза, поступать в тот же вуз в течение пяти лет. Отмечается, что речь идет о случаях, когда отчисление является дисциплинарным взысканием. При этом в ведомстве пояснили, что решение принимается вузом самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств, пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что предлагаемая норма направлена на укрепление дисциплины в вузах. Речь идет исключительно о повторном поступлении в вуз, из которого студент был отчислен за дисциплинарные нарушения, и не распространяется на случаи отчисления в связи с академической неуспеваемостью или по собственному желанию, а также не ограничивает возможность поступления в другие вузы.
Однако член комитета Госдумы по высшему образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН раскритиковал такое предложение. По его словам, отчисленные студенты не смогут завершить образование, если им придется выжидать пятилетний срок. За это время они не освоят рабочие специальности, а эффект от наказания окажется сомнительным.
«При всем уважении к министерству, мне это предложение кажется странным. Во-первых, надо понимать, что такое дисциплинарное взыскание. Относятся ли туда прогулы? Но это не главное. С моей точки зрения, приказ вряд ли повысит качество нашего образования. Если студент будет восстанавливаться через 5 лет после того, как он будет отчислен, то ему придется не доучиваться, а переучиваться. Если при этом ему можно поступать в другой вуз, то не очень понятно, в чем заключается наказание. Таким образом мы вряд ли увеличим долю лиц со средним профессиональным образованием. Не факт, что из экономиста, юриста или журналиста получится высококвалифицированный рабочий», — отметил он.
Также депутат добавил, что надеется, что если эта мера направлена на то, чтобы восполнить какой-то дефицит российских военнослужащих, то боевые действия закончатся не через пять лет, а раньше благодаря усилию российских дипломатов и армии.
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