Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

В документе уточняется, что новые требования к результатам ЕГЭ должны коснуться как государственных, так и для частных высших учебных заведений.

«Рекомендовать... проработать вопрос о целесообразности увеличения минимального количества баллов... необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета», - говорится в проекте.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что для поступающих в педагогические вузы введут сдачу профильного ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

