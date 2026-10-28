Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Рособрнадзору предложили рассмотреть возможность увеличения минимальных баллов Единого госэкзамена (ЕГЭ), необходимых для поступления в вузы. Об этом со ссылкой на проект постановления Совета Федерации РФ сообщает РИА Новости.
В документе уточняется, что новые требования к результатам ЕГЭ должны коснуться как государственных, так и для частных высших учебных заведений.
«Рекомендовать... проработать вопрос о целесообразности увеличения минимального количества баллов... необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета», - говорится в проекте.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что для поступающих в педагогические вузы введут сдачу профильного ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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