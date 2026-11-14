СМИ: Голливудские звезды получают до двух миллионов долларов за эпизод
Даже на фоне сокращения числа новых сериалов голливудские звёзды по‑прежнему получают внушительные выплаты за участие в телепроектах. Как сообщает журнал Variety, топовые актёры зарабатывают порядка двух миллионов долларов за один эпизод. В числе артистов с многомиллионными контрактами — Зендая, Николас Кейдж и Селена Гомес.
Согласно исследованию, самые крупные гонорары достаются Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун: за каждый эпизод сериала «Утреннее шоу» на Apple TV актрисы получают примерно по два миллиона долларов. На схожем уровне находятся выплаты Сильвестру Сталлоне (сериал «Король Талсы») и Крису Пратту (проект «Список смертников») — им также приписывают суммы порядка двух миллионов за серию.
Чуть ниже в рейтинге — Кеннет Брана: его гонорар за эпизод предстоящего шоу «Laird» составляет около 1,4 миллиона долларов. Харрисон Форд и Джейсон Сигел за съёмки в сериале «Терапия» получают по 1,3 миллиона за эпизод. Келли Райлли и Коул Хаузер, задействованные в вестерне «Ранчо Даттонов», зарабатывают примерно по 1,2 миллиона каждый. Элизабет Мосс, снимающаяся в проекте «Сияющие», получает около 1,1 миллиона долларов за серию — она замыкает группу актёров с выплатами свыше миллиона.
Ещё 11 знаменитостей получают примерно по миллиону долларов за эпизод. Среди них — Зендая («Эйфория»), Николас Кейдж («Паук‑Нуар»), Селена Гомес, а также Стив Мартин и Мартин Шорт («Убийства в одном здании»). В этот список также вошли Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности») и Роберт Де Ниро («Нулевой день»), а кроме того — Дженнифер Гарнер, Алан Ричсон, Эндрю Гарфилд и Джуд Лоу.
Как стриминги и телеканалы привлекают топовых актёров?
По данным Variety, несмотря на более сдержанную политику в производстве контента, стриминговые платформы продолжают выделять крупные бюджеты на привлечение звёзд, способных заинтересовать широкую аудиторию. Особенно активно за именитых артистов конкурируют Apple TV, HBO и Amazon.
Важным преимуществом для известных актёров стали укороченные сезоны стриминговых проектов — чаще всего они включают от шести до десяти серий. Это позволяет артистам получать солидные гонорары при меньшем объёме съёмочных дней по сравнению с классическими телесезонами, где число эпизодов нередко превышало 20.
При этом эксперты отмечают, что финансовая выгода концентрируется вокруг узкого круга ведущих звёзд: актёрам среднего уровня всё сложнее находить стабильные предложения. Рынок телевидения сейчас находится в противоречивой фазе — количество проектов сокращается, но борьба за самых востребованных исполнителей продолжает толкать вверх их расценки.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил НСН, что голливудский актер Джонни Депп вернется в новую часть «Пиратов Карибского моря» только ради гонорара и пиара, это станет для него «вторым шансом попасть в высшую лигу».
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