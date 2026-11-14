Раскрыты детали сюжета девятого сезона сериала «Невский»
В Санкт‑Петербурге идёт работа над девятым сезоном популярного детективного сериала «Невский», сообщила пресс-служба телеканала НТВ. Сезон будет состоять из 30 серий, а главные роли в нём по‑прежнему исполняют Антон Васильев и Дмитрий Паламарчук.
Сюжет нового сезона строится вокруг опасной угрозы, нависшей над Алексеем Фоминым (его играет Дмитрий Паламарчук). В противостояние с ним вступает загадочный наёмный убийца, известный под прозвищем Архитектор. После дерзкой попытки расправы киллер неизменно оставляет на месте преступления свой фирменный знак — букву «А». Фомин выживает, но осознаёт: это лишь начало, и новая угроза не заставит себя долго ждать.
Ситуация становится ещё напряжённее из‑за продолжающегося конфликта с могущественным криминальным авторитетом, которого все знают как Физика. Фомин оказывается в ловушке между двумя смертельно опасными противниками и вынужден отчаянно бороться за свою жизнь. Единственной опорой для него остаётся верный друг — Павел Семёнов (в исполнении Антона Васильева).
Параллельно развивается линия Павла Семёнова. Он по‑прежнему служит в полиции Центрального района Санкт‑Петербурга, но привычный ход его жизни нарушает неожиданное предложение от влиятельного бизнесмена Аркадия Егорова (роль исполняет Андрей Пашнин). Это предложение ставит Семёнова перед непростым выбором, а последствия принятого решения могут оказаться совершенно непредсказуемыми.
Ранее стала известна дата выхода фильма «Сталин» Владимира Бортко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Раскрыты детали сюжета девятого сезона сериала «Невский»
- Дуа Липа станет первой британской солисткой-хедлайнером Coachella
- СМИ: Голливудские звезды получают до двух миллионов долларов за эпизод
- «Спасибо президенту!»: Путин помиловал Лерчек
- СМИ: Россия повысила точность «Искандеров» для ударов по мостам
- Гордон допустила смягчение приговора блогеру Чекалину после помилования Лерчек
- Защита Лерчек рассказала, когда она сможет выехать на лечение в Китай
- Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда
- Радев: Болгария отказывается от новой финансовой и военной помощи Украине
- Лерчек записала видеообращение с благодарностью Путину за помилование