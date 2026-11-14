Раскрыты детали сюжета девятого сезона сериала «Невский»

Сюжет нового сезона строится вокруг опасной угрозы, нависшей над Алексеем Фоминым (его играет Дмитрий Паламарчук). В противостояние с ним вступает загадочный наёмный убийца, известный под прозвищем Архитектор. После дерзкой попытки расправы киллер неизменно оставляет на месте преступления свой фирменный знак — букву «А». Фомин выживает, но осознаёт: это лишь начало, и новая угроза не заставит себя долго ждать.

Ситуация становится ещё напряжённее из‑за продолжающегося конфликта с могущественным криминальным авторитетом, которого все знают как Физика. Фомин оказывается в ловушке между двумя смертельно опасными противниками и вынужден отчаянно бороться за свою жизнь. Единственной опорой для него остаётся верный друг — Павел Семёнов (в исполнении Антона Васильева).

Параллельно развивается линия Павла Семёнова. Он по‑прежнему служит в полиции Центрального района Санкт‑Петербурга, но привычный ход его жизни нарушает неожиданное предложение от влиятельного бизнесмена Аркадия Егорова (роль исполняет Андрей Пашнин). Это предложение ставит Семёнова перед непростым выбором, а последствия принятого решения могут оказаться совершенно непредсказуемыми.

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