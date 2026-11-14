Дуа Липа станет первой британской солисткой-хедлайнером Coachella
Организаторы музыкального фестиваля Coachella раскрыли лайнап на 2027 год. Главной звездой мероприятия станет Дуа Липа: она выступит в качестве хедлайнера на главной сцене в оба уикенда. Этот статус делает её первой британской солисткой, удостоенной такой чести за всю историю фестиваля. В числе ключевых артистов также заявлены Tame Impala и SZA — они дополнят звёздный состав главных выступлений.
Фестиваль пройдёт в Индио (Калифорния) в две волны: с 9 по 11 апреля и с 16 по 18 апреля. Ожидается, что ежедневная аудитория превысит 100 тысяч человек — это подчёркивает масштаб события и его статус одного из крупнейших музыкальных фестивалей мира.
Особым моментом программы станет возвращение Мадонны: артистка выйдет на сцену Coachella спустя 20 лет после своего дебютного выступления на фестивале. Напомним, в 2026 году она уже радовала публику совместным номером с Сабриной Карпентер — теперь же поклонники смогут увидеть полноценное выступление поп‑иконы.
В обширном списке участников — множество разноплановых исполнителей, представляющих разные музыкальные жанры и культуры. Среди них — Зара Ларссон, Фиби Бриджерс, Дилджит Досандж, Джису из группы Blackpink, а также известные коллективы Weezer, Maneskin и The Neighbourhood. Такой подбор артистов обещает насыщенную и разнообразную программу, способную заинтересовать самую широкую аудиторию.
Старт продаж билетов намечен на 13 ноября. Стоимость общего билета, дающего доступ к обоим уикендам, составит 779 долларов. Для тех, кто хочет получить расширенный опыт, предусмотрены VIP‑билеты: их цена — 1400 долларов за первый уикенд и 1300 долларов за второй. Такой разброс цен отражает востребованность разных форматов участия и позволяет гостям выбрать вариант, соответствующий их ожиданиям и бюджету.
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