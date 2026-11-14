Дуа Липа станет первой британской солисткой-хедлайнером Coachella

Фестиваль пройдёт в Индио (Калифорния) в две волны: с 9 по 11 апреля и с 16 по 18 апреля. Ожидается, что ежедневная аудитория превысит 100 тысяч человек — это подчёркивает масштаб события и его статус одного из крупнейших музыкальных фестивалей мира.

Особым моментом программы станет возвращение Мадонны: артистка выйдет на сцену Coachella спустя 20 лет после своего дебютного выступления на фестивале. Напомним, в 2026 году она уже радовала публику совместным номером с Сабриной Карпентер — теперь же поклонники смогут увидеть полноценное выступление поп‑иконы.

В обширном списке участников — множество разноплановых исполнителей, представляющих разные музыкальные жанры и культуры. Среди них — Зара Ларссон, Фиби Бриджерс, Дилджит Досандж, Джису из группы Blackpink, а также известные коллективы Weezer, Maneskin и The Neighbourhood. Такой подбор артистов обещает насыщенную и разнообразную программу, способную заинтересовать самую широкую аудиторию.

Старт продаж билетов намечен на 13 ноября. Стоимость общего билета, дающего доступ к обоим уикендам, составит 779 долларов. Для тех, кто хочет получить расширенный опыт, предусмотрены VIP‑билеты: их цена — 1400 долларов за первый уикенд и 1300 долларов за второй. Такой разброс цен отражает востребованность разных форматов участия и позволяет гостям выбрать вариант, соответствующий их ожиданиям и бюджету.

Ранее музыкант Lida (Николай Ромадов) рассказал, что организация шоу на грядущем концерте в Москве обошлась команде музыканта в 30 миллионов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

