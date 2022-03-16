«Олигархи, а не православие»: Кураев объяснил причины блокировки «Спаса» на YouTube

Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал православный телеканал «Спас». Кураев сожалеет, что канал закрыли.

«Я вообще против современных блокировок каналов или целых социальных сетей. Мне кажется, такого рода цензурные запреты – это оружие слабых. Если вы убеждены, что правда на вашей стороне, то зачем стесняться и перекрывать каналы свободного обмена информацией. Мне лично жалко, что «Спас» заблокировали на YouTube, но я против блокировки видеохостинга, как и остальных социальных сетей. На самом деле, это все те же санкции, которые затрудняют жизнь самих граждан России», - отметил он.

При этом, по его мнению, телеканал был заблокирован из-за взглядов олигархического руководства.