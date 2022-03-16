«Олигархи, а не православие»: Кураев объяснил причины блокировки «Спаса» на YouTube
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев выступил против блокировки YouTube-каналов и социальных сетей.
YouTube заблокировал «Спас» не за то, что это православный канал, а за политическую интерпретацию православия олигархами. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.
Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал православный телеканал «Спас». Кураев сожалеет, что канал закрыли.
«Я вообще против современных блокировок каналов или целых социальных сетей. Мне кажется, такого рода цензурные запреты – это оружие слабых. Если вы убеждены, что правда на вашей стороне, то зачем стесняться и перекрывать каналы свободного обмена информацией. Мне лично жалко, что «Спас» заблокировали на YouTube, но я против блокировки видеохостинга, как и остальных социальных сетей. На самом деле, это все те же санкции, которые затрудняют жизнь самих граждан России», - отметил он.
При этом, по его мнению, телеканал был заблокирован из-за взглядов олигархического руководства.
«Поскольку телеканал «Спас» - это не голос православия, а голос определенных людей, и, может быть, даже конкретных олигархов, то, очевидно, запрет пришел не за то, что они православные, а за их политическую интерпретацию православия. Поэтому, если защитники телеканала подают эту новость как атаку на православие, то они передергивают», - заключил Кураев.
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ситуация с телеканалом «Спас» может стать спусковым крючком для блокировки YouTube в России.
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