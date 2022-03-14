«Шок, потрясение, страх»: Психолог назвал закрытие Instagram «огромным ударом» для молодежи
Психолог Александр Конфисахор считает, что чувство страха у молодежи скорее вызывает общая ситуация в стране, а не закрытие соцсетей.
Для молодого поколения, особенно из крупных городов, блокировка Instagram станет серьезным ударом, так как для молодежи социальные сети – это привычный образ жизни и общения. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор.
Ранее директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис», семейный психотерапевт Альбина Локтионова рассказала радиостанции «Говорит Москва», что блокировка социальной сети Instagram окажет благотворное влияние на ментальное здоровье несовершеннолетних граждан, которых мир соцсетей отрывает от реальности. По словам Конфисахора, «для молодежи блокировка социальных сетей – это проблема».
«Очевидно, что молодежь живет в социальных сетях, в этом виртуальном мире, и даже не представляет себе ничего иного. Для молодого поколения виртуальное общение доминирует над личным. Поэтому поначалу блокировка вызовет шок, потом минимум недоумение. Для молодежи это будет очень сильным потрясением и перестройкой сложившегося образа жизни и представления об общении», - подчеркнул он.
По его мнению, больший резонанс закрытие соцсетей вызовет среди жителей крупных городов.
«Молодежь очень разная: в Москве она отличается от той, что в Санкт-Петербурге, та отличается от ростовской. Я уже не говорю о молодежи из небольших городов. Для многих продвинутых людей закрытие Instagram будет огромным ударом. А для жителей маленьких населенных пунктов такого потрясения не будет. Если только не считать, что это их единственное средство общения и познания окружающего мира. В столицах блокировка вызовет больший резонанс, потому что здесь в сетях сидит вся молодежь. В связи с этим отношение столичной молодежи к проводимой политике будет меняться», - отметил он.
При этом психолог добавил, что блокировка Instagram вряд ли может вызывать ощущение безысходности среди молодежи.
«Потому что существует достаточно много других каналов проявления своей активности. Скорее, возникнет чувство затаенного страха и тяжелого состояния от общей ситуации в стране, к которой относится и блокировка соцсетей», - заключил Конфисахор.
Ранее лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уходит из соцсетей Meta и полностью перейдет во «ВКонтакте». Музыкант назвал Instagram и Facebook абсолютными врагами, отметив, что они уже «обнажили свое лицо».
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