Одни старики: В России заявили об остром дефиците автомехаников
Молодежь не привыкла работать руками, все хотят работать в белых рубашках, быть менеджерами, поэтому привлечь в автосервис молодых специалистов сложно, заявил НСН Александр Казаченко.
Средний возраст специалиста автосервиса в России – 43 года, а студенты колледжей просто не остаются в профессии, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Мировая автомобильная промышленность столкнулась с растущим дефицитом квалифицированных кадров. К 2030 году отрасли может не хватать около 4,3 млн автомехаников и технических специалистов. Об этом говорится в материале Motor1, посвященном программе подготовки будущих автомехаников, которую реализуют компания Valvoline Global и команда Aston Martin Aramco Formula One. Казаченко раскрыл, какие проблемы есть в России.
«Я думаю, что в российском автоспорте механиков хватает, потому что интерес по деньгам гораздо выше, чем в обычном автосервисе. Что касается зарубежных компаний, например, в Ferrari очень высокая планка входного билета по знаниям, даже для обучения очень высокий порог входа. В Европе квалифицированных автомехаников все-таки больше, чем у нас, потому что там просто больше обучающих учреждений. У нас проблема именно в сфере образования», - отметил он.
По его словам, автосервисы в России «стареют», а новых кадров просто нет.
«Если говорить про автосервисы в России, средний возраст специалиста – это 43 года, молодежи не хватает. Лозунгов у нас много, но пока я не вижу, чтобы мы активно привлекали в отрасль молодежь и обучали ее. Еще пять лет назад у нас люди из колледжей приходили на практику, но из десяти человек оставалось два-три. Сейчас приходят десять, но ноль остается. Ребята просто проходят практику для галочки, им это не очень интересно. Все хотят работать в белых рубашках, быть менеджерами, получать деньги просто так. Молодежь не привыкла работать руками, поэтому, я думаю, что лет через десять проблема еще больше назреет», - добавил он.
Руководитель отдела обучения и развития продаж MARSHALL Алексей Абрамов заявил в пресс-центре НСН, что несмотря на высокую востребованность, достойный уровень зарплат и реальные перспективы карьерного роста, специальность по‑прежнему не считается престижной.
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