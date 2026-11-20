Средний возраст специалиста автосервиса в России – 43 года, а студенты колледжей просто не остаются в профессии, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Мировая автомобильная промышленность столкнулась с растущим дефицитом квалифицированных кадров. К 2030 году отрасли может не хватать около 4,3 млн автомехаников и технических специалистов. Об этом говорится в материале Motor1, посвященном программе подготовки будущих автомехаников, которую реализуют компания Valvoline Global и команда Aston Martin Aramco Formula One. Казаченко раскрыл, какие проблемы есть в России.