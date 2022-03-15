Часики тикать перестали: Кураев осудил предложение о запрете чайлдфри в России

Ранее в парламенте Башкирии предложили внести изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», объявив идеологию чайлдфри (бездетности) запрещенной для распространения среди детей. Законопроект внесут в Госдуму уже в ближайшее время. Кураев считает, что в нынешней ситуации это будет излишней мерой.

«Мне на самом деле не нравится движение чайлдфри, но я думаю, что в России сейчас и так много запретов: санкций и контрсанкций. Поэтому умножать число запрещенных мыслей – очень неполезно. Хотя бы потому, что у нас очень интересно намечаются противоречия между экономикой и идеологией. С точки зрения спасения экономики в санкционный период правительство объявляет о том, что должно быть отменено максимально большое число актов, регулирующих предпринимательство. Это логично», - отметил он.