Часики тикать перестали: Кураев осудил предложение о запрете чайлдфри в России
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев считает, что сейчас главной пропагандой для чайлдфри является сложившаяся геополитическая ситуация.
В рамках санкций и ограничений, которые сейчас и так есть в России, будет лишним ввести запрет еще и на мысли, в том числе на идеологию чайлдфри. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.
Ранее в парламенте Башкирии предложили внести изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», объявив идеологию чайлдфри (бездетности) запрещенной для распространения среди детей. Законопроект внесут в Госдуму уже в ближайшее время. Кураев считает, что в нынешней ситуации это будет излишней мерой.
«Мне на самом деле не нравится движение чайлдфри, но я думаю, что в России сейчас и так много запретов: санкций и контрсанкций. Поэтому умножать число запрещенных мыслей – очень неполезно. Хотя бы потому, что у нас очень интересно намечаются противоречия между экономикой и идеологией. С точки зрения спасения экономики в санкционный период правительство объявляет о том, что должно быть отменено максимально большое число актов, регулирующих предпринимательство. Это логично», - отметил он.
При этом запрещенный в служении протодиакон подчеркнул, что в нашей стране происходит давление на идеологию.
«Сейчас в России правительство говорит: «Люди, мы осадим наших карателей, но выживайте, как хотите. Пусть экономика сама зарастит себе раны, нанесенные ей санкциями». Это здравый путь в нынешних условиях. Но в то же время вопреки этому либерализму в экономике, вдруг эти чувашские депутаты предлагают вновь завинчивать гайки в области идеологии и культуры. Но это разнобой в приказах и шизофрения. Так это не работает. Эта инициатива очень несвоевременна и вредна», - добавил он.
По его мнению, сложившаяся геополитическая ситуация толкает людей к тому, чтобы сейчас не заводить детей.
«Эффективней запрета пропаганды чайлдфри – прекращение спецоперации, потому что в неясности того, что ждет страну впереди, понятно, что молодые люди в планировании семьи приходят к безутешным для демографии выводам. Сегодня лучший проповедник чайлдфри – это тот генерал, который выступает с военными сводками. При этом с точки зрения поддержки семей с детьми, я думаю, нас ждет большая ревизия всего бюджета по мере того, как экономика будет мутировать под влиянием санкций, а возможно и контрсанкций», - заключил Кураев.
Ранее общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, мать 17 детей Валентина Красникова в пресс-центре НСН заявила, что нельзя наказывать молодых людей за то, что они не хотят иметь детей.
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