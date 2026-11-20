«Конкуренция за интерес ребенка при этом ведется в рамках качества продукции, а не административных решений: игрушку невозможно «назначить» любимой, ее выбирает ребенок», — подчеркнули в министерстве.

Решение об использовании игрушек остается за конкретным детсадом и педагогами. Приоритетное внимание уделяют продукции с воспитательным потенциалом.

Как отметили в Минпросвещения, ведомство совместно с экспертным сообществом работает над обновлением федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования. Большинство специалистов выступило за распространение на все детсады базового перечня средств обучения и воспитания, включая игры и игрушки. Сейчас ведется активное формирование такого списка, который предполагается включить в обновляемый ФГОС.

«Перечень выстраивается по возрастам и направлениям развития детей — от дидактических игр и материалов для сюжетной игры до наборов для физической активности и атрибутов народных подвижных игр. Важно подчеркнуть: перечень задает необходимый минимум, а не жесткий потолок», — подчеркнуло ведомство.

Детские сады смогут дополнять образовательную среду под собственные программы и интересы воспитанников.

