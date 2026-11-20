Минпросвещения: В детсадах не будут менять иностранные игрушки на отечественные
Минпросвещения не планирует единовременной кампании по замене иностранных игрушек отечественными в детских садах. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на ведомство.
Ранее СМИ сообщали, что министерство намерено оснастить детсады российскими игрушками.
Как отметили в ведомстве, его задача — не «убрать иностранные игрушки» и внедрить отечественные, а создать условия, при которых в стране будет полноценный выбор качественных, содержательных и безопасных игрушек на основе российских традиций, истории и культуры.
«Конкуренция за интерес ребенка при этом ведется в рамках качества продукции, а не административных решений: игрушку невозможно «назначить» любимой, ее выбирает ребенок», — подчеркнули в министерстве.
Решение об использовании игрушек остается за конкретным детсадом и педагогами. Приоритетное внимание уделяют продукции с воспитательным потенциалом.
Как отметили в Минпросвещения, ведомство совместно с экспертным сообществом работает над обновлением федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования. Большинство специалистов выступило за распространение на все детсады базового перечня средств обучения и воспитания, включая игры и игрушки. Сейчас ведется активное формирование такого списка, который предполагается включить в обновляемый ФГОС.
«Перечень выстраивается по возрастам и направлениям развития детей — от дидактических игр и материалов для сюжетной игры до наборов для физической активности и атрибутов народных подвижных игр. Важно подчеркнуть: перечень задает необходимый минимум, а не жесткий потолок», — подчеркнуло ведомство.
Детские сады смогут дополнять образовательную среду под собственные программы и интересы воспитанников.
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