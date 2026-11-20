Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27. Позднее объединение решило, что молодежная сборная РФ не примет участия в чемпионате мира в Канаде в связи с ограничениями властей принимающей страны, напоминает Ura.ru.

Как отметил Козиолс, совет IIHF соберется в Цюрихе в понедельник и продолжит свою работу до пятницы. По его словам, федерация должна выполнять решение CAS, а также должна рассмотреть вопрос, как проводить чемпионаты мира с участием российских команд.

