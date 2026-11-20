В IIHF обсудят на следующей неделе вопрос по допуску россиян на ЧМ
Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос по допуску команд России на турниры на очном заседании, которое состоится на следующей неделе. Об этом заявил член совета Вистурс Козиолс в беседе с ТАСС.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27. Позднее объединение решило, что молодежная сборная РФ не примет участия в чемпионате мира в Канаде в связи с ограничениями властей принимающей страны, напоминает Ura.ru.
Как отметил Козиолс, совет IIHF соберется в Цюрихе в понедельник и продолжит свою работу до пятницы. По его словам, федерация должна выполнять решение CAS, а также должна рассмотреть вопрос, как проводить чемпионаты мира с участием российских команд.
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