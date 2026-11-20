Жилой многоквартирный дом частично обрушился после атаки ВСУ в поселке Юбилейный в Луганске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Большинство воздушных целей было сбито силами мобильных огневых групп, но нескольким БПЛА удалось атаковать», - написал руководитель региона на платформе «Макс».

После ударов в одном из домов произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами, отмечает RT. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе девочка 2018 года рождения.

«Предварительно известно о троих. Под завалами еще могут оставаться люди. Спасательная операция продолжается», - добавил Пасечник.

Ранее в Краснодоне в ЛНР произошло обрушение подъезда многоквартирного жилого дома, из-под завалов извлекли тела трех погибших.

