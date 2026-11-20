В Луганске после атаки ВСУ частично обрушился дом, погибли три человека
Жилой многоквартирный дом частично обрушился после атаки ВСУ в поселке Юбилейный в Луганске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Большинство воздушных целей было сбито силами мобильных огневых групп, но нескольким БПЛА удалось атаковать», - написал руководитель региона на платформе «Макс».
После ударов в одном из домов произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами, отмечает RT. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе девочка 2018 года рождения.
«Предварительно известно о троих. Под завалами еще могут оставаться люди. Спасательная операция продолжается», - добавил Пасечник.
Ранее в Краснодоне в ЛНР произошло обрушение подъезда многоквартирного жилого дома, из-под завалов извлекли тела трех погибших.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Рябков сообщил о проработке визита представителей «евротройки» в Россию
- Минпросвещения: В детсадах не будут менять иностранные игрушки на отечественные
- В Луганске после атаки ВСУ частично обрушился дом, погибли три человека
- В IIHF обсудят на следующей неделе вопрос по допуску россиян на ЧМ
- Одни старики: В России заявили об остром дефиците автомехаников
- Над территорией России сбили 310 дронов ВСУ
- В США начали расследование против бывшего пресс-секретаря Белого дома
- Тишковец: В Москве метеорологическая зима начнется на следующей неделе
- Умер основатель регги-группы Jah Division Герберт Моралес
- Встретятся в Москве? Трамп призвал Европу и Зеленского к сделке с Россией