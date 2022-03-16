YouTube заблокировал телеканал «Спас»

Видеохостинг YouTube заблокировал православный телеканал «Спас» на своей платформе. Ролики теперь канал намерен выкладывать на Rutube и во «ВКонтакте».

На момент блокировки YouTube-канал «Спаса» насчитывал более 1 миллиона подписчиков.

Депутат Кирьянов: YouTube находится в шаге от блокировки

Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил, что YouTube в России могут заблокировать в ближайшее время, если видеохостинг продолжит игнорировать требования Роскомнадзора. Интернет омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал «Радиоточке НСН», что YouTube, вероятнее всего, будет заблокирован.

«Если быть честным, то лично мне сложно представить, что в реалиях сегодняшнего дня Роскомнадзор и YouTube могут договориться. Слишком противоположных позиций они придерживаются, слишком высок накал страстей, слишком много решений находятся в эмоциональном фоне. Конечно же, блокировка YouTube не только возможна, но и случится. Если такое случится, а может быть, правильнее говорить - "когда" это случится, то постарайтесь к этому быть готовыми. Постарайтесь скачать на локальные носители все те видеоматериалы, которые вам необходимы», - посоветовал Мариничев.


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