«Околополитическая возня»: Профессор МГУ объяснил опасения Франции о получении Россией ДНК Макрона

В свою очередь врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился, что с помощью ПЦР-теста российская сторона могла получить ДНК французского президента. Также Мясников рассказал, что ПЦР-тесты не всегда бывают точны из-за неправильного взятия анализа.

«Да, ДНК могли получить. Мы знаем, что до 40% есть ложноотрицательные тесты. Не потому, что анализ не точный. Анализ не определяет, есть ли коронавирус в человеке, анализ определяет, есть ли коронавирус на этой ватке, которую сунули в нос. Если там не так провели, не так глубоко сунули и так далее, то может не зацепить», - сказал Мясников.

Встреча Владимира Путина и президента Франции прошла в 7 февраля. Макрон в Париже сдал тест на коронавирус перед отъездом в Россию, а также тест на антитела, сделанный после приезда в Москву. В начале февраля за таким же длинным столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном. Такой формат встречи также объяснялся предосторожностями из-за коронавирусной инфекции. Премьер после встречи заявлял, что «никогда в жизни» не сидел за таким длинным столом.

