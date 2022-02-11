«Околополитическая возня»: Профессор МГУ объяснил опасения Франции о получении Россией ДНК Макрона
России не нужна ДНК Макрона, через нее точно не получится оказывать влияние на политику Евросоюза, отметил Алексей Аграновский.
Россия действительно могла получить ДНК президента Франции Эммануэля Макрона при взятии ПЦР-теста на коронавирус перед встречей с Путиным, но опасения французской стороны по этому поводу похожи на околополитическую возню, стране абсолютно не нужны данные президента, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В Елисейском дворце заявили, что президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отдалили от российского лидера Владимира Путина длинным столом из-за отказа Макрона сдать ПЦР-тест. Отказ объяснили тем, что французская сторона не хотела, чтобы ДНК президента «попала в руки России».
«Зачем нам ДНК Макрона? Если есть такие серьезные опасения у наших партнеров, то хочется им адресовать такой вопрос. Это околополитическая возня, которая к вирусологии, эпидемиологии и генетике не имеет абсолютно никакого отношения. Политики часто оперируют какими-то околонаучными фобиями. Если французская сторона так сказала и выразила такие опасения, то мне жаль их. Да, действительно, если берется мазок, то можно выделить ДНК. Но на что это повлияет? Люди, которые высказывают опасения, что, думают, что через ДНК Макрона можно оказывать влияние на политику Евросоюза? Хочу заверить, что это совершенно невозможно», - сказал Аграновский.
Вирусолог также отметил, что взятие ПЦР-теста и соблюдение дистанции для участников межгосударственных переговоров является формальностью.
«Взятие ПЦР-теста не полностью гарантирует, что человек не заразен, но защищает прививка. Думаю, что все там привиты. Если и есть максимально безопасное место на планете Земля с точки зрения распространения коронавируса, то это вот такие встречи, где все протестированы, показано, что никто не болен вокруг. А ПЦР-тест и соблюдение дистанции для участников межгосударственных переговоров – это еще и некая формальность. Политические лидеры посылают сигнал обществу о том, что мы собраны, мы серьезно относимся к проблеме, мы привиты, сели за большой стол и на огромной дистанции друг от друга. Все это отчасти забавно выглядит. А проблема коронавируса – это проблема серьезная. У нас в стране избыточная смертность – около миллиона человек. Надо в первую очередь на нее обращать внимание», - резюмировал Аграновский.
В свою очередь врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился, что с помощью ПЦР-теста российская сторона могла получить ДНК французского президента. Также Мясников рассказал, что ПЦР-тесты не всегда бывают точны из-за неправильного взятия анализа.
«Да, ДНК могли получить. Мы знаем, что до 40% есть ложноотрицательные тесты. Не потому, что анализ не точный. Анализ не определяет, есть ли коронавирус в человеке, анализ определяет, есть ли коронавирус на этой ватке, которую сунули в нос. Если там не так провели, не так глубоко сунули и так далее, то может не зацепить», - сказал Мясников.
Встреча Владимира Путина и президента Франции прошла в 7 февраля. Макрон в Париже сдал тест на коронавирус перед отъездом в Россию, а также тест на антитела, сделанный после приезда в Москву. В начале февраля за таким же длинным столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном. Такой формат встречи также объяснялся предосторожностями из-за коронавирусной инфекции. Премьер после встречи заявлял, что «никогда в жизни» не сидел за таким длинным столом.
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