В свою очередь Виталий Милонов объяснил НСН ситуацию тем, что сами авторы законопроектов заранее были готовы к отклонению их инициатив.

«Проблема в том, что последние несколько вопросов по просьбе авторов рассматривались по упрощенной схеме. То есть, авторы понимали, что их не поддержат. Там не было вопросов, ответов, выступлений. Соответственно, те, кто не собирался поддерживать, и не голосовали. За них никто кнопки не нажимал. У нас голосование происходит всегда лично. За нарушение руководство наказывает. Сами авторы понимают, что их идею не поддержат, она либо нереализуема, либо абсурдна. Я такие вопросы вообще не слушаю, зачем вникать в уже мертворожденную тему», - заметил депутат.

Депутат Михаил Матвеев в своем Telegram-канале детально расписал расклад сил. «В отличие от стандартного «коллеги не голосуем» на этот раз «Единая Россия» голосовала против принятия протокольного поручения КПРФ», — подчеркнул Матвеев. Против проголосовали 102 депутата, за – 77 (КПРФ и «Справедливая Россия», «Новые люди» – пять «за», остальные не голосовали). Фракция ЛДПР не голосовала в полном составе. Авторы в пояснительной записке поинтересовались, какие существуют правовые основания для замедления работы Telegram. Они заявили, что мессенджер остается важным средством общения для русскоязычной аудитории, а в связи с его замедлением поступает много жалоб, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

