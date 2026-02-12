Голосуй - не голосуй: В Госдуме объяснили «исчезновение» депутатов после обеда
Партия власти может не голосовать за законопроект, чтобы его автоматически отклонили, при этом авторы могут быть сами не готовы к его принятию. Об этом НСН заявили депутаты Госдумы Вассерман и Милонов.
Госдума 11 февраля не поддержала протокольное поручение по ситуации с замедлением работы мессенджера Telegram. Согласно официальной системе анализа результатов голосований на заседаниях Государственной Думы в ходе первой половины рабочего дня 11 февраля в голосовании принимали участие от 352 до 418 депутатов. Однако последние 10 вопросов уже разбирали только от 20 до 180 народных избранников. Остальные вообще не принимали участие в голосовании.
Неучастие в голосовании по спорному законопроекту позволяет партии власти избежать принятия на себя прямой ответственности за его отклонение. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В то же время, депутат Виталий Милонов объяснил НСН отсутствие кворума процедурными особенностями.
«Депутаты не исчезли во второй половине дня. Просто, когда ставится на голосование вопрос, вызывающий общий энтузиазм, но почему-либо не желательный для так называемой партии власти, её представители просто не участвуют в этом. Она в Думе имеет больше двух третей голосов, поэтому, если фракция не участвует в голосовании, закон автоматически оказывается непринятым. В то же время, получается, что сама партия власти как бы не причастна к отклонению неудобного законопроекта. Ушли от ответственности. Это общепринятая парламентская практика, не только у нас такое происходит. Почти во всём мире партия, занимающая большинство мест в парламенте, может таким образом просто добиться отклонения неудобной для неё инициативы, и одновременно не демонстрировать свою непопулярную у избирателей позицию», - пояснил Вассерман.
В свою очередь Виталий Милонов объяснил НСН ситуацию тем, что сами авторы законопроектов заранее были готовы к отклонению их инициатив.
«Проблема в том, что последние несколько вопросов по просьбе авторов рассматривались по упрощенной схеме. То есть, авторы понимали, что их не поддержат. Там не было вопросов, ответов, выступлений. Соответственно, те, кто не собирался поддерживать, и не голосовали. За них никто кнопки не нажимал. У нас голосование происходит всегда лично. За нарушение руководство наказывает. Сами авторы понимают, что их идею не поддержат, она либо нереализуема, либо абсурдна. Я такие вопросы вообще не слушаю, зачем вникать в уже мертворожденную тему», - заметил депутат.
Депутат Михаил Матвеев в своем Telegram-канале детально расписал расклад сил. «В отличие от стандартного «коллеги не голосуем» на этот раз «Единая Россия» голосовала против принятия протокольного поручения КПРФ», — подчеркнул Матвеев. Против проголосовали 102 депутата, за – 77 (КПРФ и «Справедливая Россия», «Новые люди» – пять «за», остальные не голосовали). Фракция ЛДПР не голосовала в полном составе. Авторы в пояснительной записке поинтересовались, какие существуют правовые основания для замедления работы Telegram. Они заявили, что мессенджер остается важным средством общения для русскоязычной аудитории, а в связи с его замедлением поступает много жалоб, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вместо блокировки связи: Как будет работать новая система подавления дронов
- Рябков: Сроки и место следующей встречи по Украине еще обсуждаются
- Модный дом Chanel зарегистрировал в РФ три товарных знака
- Голосуй - не голосуй: В Госдуме объяснили «исчезновение» депутатов после обеда
- «Детективная история»: Кто купит собранные в Индии чешские мотоциклы Jawa
- Опасные привереды: В зоопарках объяснили популярность капибар у посетителей
- «Копеечные объемы»: Рост продаж гибридных автомобилей в России опровергли
- Абьюз, лицемерие и дисквалификации: Главные скандалы Олимпиады в Италии
- Песков: Позиция Путина по встрече с Зеленским в Москве неизменна
- «С 13 лет в ракетных частях»: Кто заменит Ким Чен Ына во главе КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru