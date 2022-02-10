Британцы обозвали Макрона «маленьким Наполеоном» из-за предложений по Украине
Публикация британской газеты Daily Mail о несогласованных с НАТО договоренностях президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России по Украине возмутили жителей страны. Они оставили гневные комментарии под статьей.
«Маленький Наполеон может говорить только за Францию, но не за ЕС» — заявил пользователь под ником back_to_1984.
Другие пользователи высмеяли амбиции Макрона, предположив, что французы лишь хотят «побыстрее убежать» в случае реального военного конфликта. Комментатор Ex-Forces and Proud заявил, что отказ от согласования с другими странами НАТО может свидетельствовать об излишних амбициях французского лидера, который может претендовать на лидерство в ЕС после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.
«Меня беспокоит отсутствие диалога с другими странами НАТО перед переговорами. Я вообще не доверяю Макрону. Он следует собственным планам, но не может даже за своим народом уследить», — написал он.
По данным Daily Mail, Макрон во время переговоров с Путиным в Москве предложил официально оставить Киеву нейтральный статус, что, однако, заберет его шансы вступить в НАТО. Однако остальные члены альянса могут заблокировать это соглашение.
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