В Госдуме заявили об отсутствии планов по блокировке Google
Каких-либо сведений о якобы планах по блокировке Google на территории России нет. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
По его словам, подобные меры приведут к негативным последствиям, так как операционная система Android от Google установлена на 60% всех смартфонов пользователей в стране.
Также депутат отметил, что угрозы блокировкой не заставят IT-компанию выплатить «космический штраф по судебному иску российских компаний».
«Эта история ещё не закончена: идут суды в иностранных юрисдикциях, задействуются правовые механизмы», - написал он в мессенджере Max.
Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов объяснил «Радиоточке НСН», как сумма штрафа Google дошла в РФ до двух ундециллионов рублей.
