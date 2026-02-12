В Госдуме заявили об отсутствии планов по блокировке Google

По его словам, подобные меры приведут к негативным последствиям, так как операционная система Android от Google установлена на 60% всех смартфонов пользователей в стране.

Также депутат отметил, что угрозы блокировкой не заставят IT-компанию выплатить «космический штраф по судебному иску российских компаний».

«Эта история ещё не закончена: идут суды в иностранных юрисдикциях, задействуются правовые механизмы», - написал он в мессенджере Max.

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов объяснил «Радиоточке НСН», как сумма штрафа Google дошла в РФ до двух ундециллионов рублей.



