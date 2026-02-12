В Госдуме заявили об отсутствии планов по блокировке Google

Каких-либо сведений о якобы планах по блокировке Google на территории России нет. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Google оштрафовали на 15,2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

По его словам, подобные меры приведут к негативным последствиям, так как операционная система Android от Google установлена на 60% всех смартфонов пользователей в стране.

Также депутат отметил, что угрозы блокировкой не заставят IT-компанию выплатить «космический штраф по судебному иску российских компаний».

«Эта история ещё не закончена: идут суды в иностранных юрисдикциях, задействуются правовые механизмы», - написал он в мессенджере Max.

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов объяснил «Радиоточке НСН», как сумма штрафа Google дошла в РФ до двух ундециллионов рублей.


